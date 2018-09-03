+ 300 nuovi treni e RER circolano nel 2018
+ 300 nuovi treni e RER circolano nel 2018. Novità per migliorare i tuoi spostamenti quotidiani in Île-de-France
Grazie a questi nuovi treni, i passeggeri beneficiano di maggiore comfort e puntualità (4 punti in più sulla linea H tra il 2012 e il 2016 e 6 punti in più sulla linea K tra il 2016 e il 2017).
Più di 700 treni nuovi e rinnovati tra il 2016-2021. Treni linee A,B,C,D,E,H,J,K,L,N,P,R,U
Per saperne di più: Treni nuovi e rinnovati e nuovi autobus
