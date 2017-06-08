Riqualificazione della stazione di Poissy: consultazione dal 12 giugno al 13 luglio
Ripensare la stazione di Poissy
Tuttavia, la stazione soffre di malfunzionamenti che influiscono sul comfort quotidiano dei passeggeri. È quindi essenziale ripensare il layout e il funzionamento per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri e prepararsi all'arrivo di nuove modalità di trasporto.
Île-de-France Mobilités (ex STIF) propone di attuare un programma di sviluppo intorno alla stazione per aumentarne l'attrattiva.
Gli obiettivi sono: un migliore accesso alla stazione per pedoni, ciclisti e automobilisti; migliore intermodalità, con collegamenti più facili tra autobus / treno / tram grazie a una maggiore accessibilità per le persone a mobilità ridotta (PRM) e una segnaletica efficiente e omogenea intorno alla stazione; Un'offerta di autobus più leggibile con una semplificazione dei circuiti delle linee, o addirittura il raggruppamento in un'unica stazione degli autobus. Il progetto sarà commissionato entro il 2024.
Île-de-France Mobilités e i finanziatori del progetto: lo Stato, la Regione Île-de-France e il Consiglio dipartimentale degli Yvelines, in collaborazione con la città di Poissy e la Comunità urbana Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), invitano quindi gli utenti della stazione, i residenti locali, le associazioni e gli attori economici a conoscere ed esprimersi sul progetto.
Modalità di consultazione
Per maggiori informazioni:
Il sito web: www.reamenagement-gare-poissy.fr
Un opuscolo informativo sui comuni di Poissy e Carrières-sous-Poissy e messo a disposizione nei municipi
Per esprimersi:
Il tagliando T allegato al foglietto illustrativo
Il modulo di notifica sul sito web del progetto
Appuntamenti:
1 INCONTRO CON I VIAGGIATORI
Giovedì 22 giugno dalle 7 alle 10 nelle stazioni degli autobus nord e sud
2 LABORATORI PASSEGGIATE
Visita della stazione con presentazione del progetto poi scambi e domande in sala
Mercoledì 28 giugno dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 20:00
Registrazione obbligatoria tramite il sito web: www.reamenagement-gare-poissy.fr