Riqualificazione della stazione di Poissy: consultazione dal 12 giugno al 13 luglio

Ripensare la stazione di Poissy

Tuttavia, la stazione soffre di malfunzionamenti che influiscono sul comfort quotidiano dei passeggeri. È quindi essenziale ripensare il layout e il funzionamento per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri e prepararsi all'arrivo di nuove modalità di trasporto.

Île-de-France Mobilités (ex STIF) propone di attuare un programma di sviluppo intorno alla stazione per aumentarne l'attrattiva.

Gli obiettivi sono: un migliore accesso alla stazione per pedoni, ciclisti e automobilisti; migliore intermodalità, con collegamenti più facili tra autobus / treno / tram grazie a una maggiore accessibilità per le persone a mobilità ridotta (PRM) e una segnaletica efficiente e omogenea intorno alla stazione; Un'offerta di autobus più leggibile con una semplificazione dei circuiti delle linee, o addirittura il raggruppamento in un'unica stazione degli autobus. Il progetto sarà commissionato entro il 2024.

Île-de-France Mobilités e i finanziatori del progetto: lo Stato, la Regione Île-de-France e il Consiglio dipartimentale degli Yvelines, in collaborazione con la città di Poissy e la Comunità urbana Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), invitano quindi gli utenti della stazione, i residenti locali, le associazioni e gli attori economici a conoscere ed esprimersi sul progetto.