Riflessione sulla politica tariffaria nell'Île-de-France
Temi affrontati negli interventi dei partecipanti
- Panoramica delle teorie economiche dei prezzi e analisi dell'effetto della misura tariffaria unica sulla struttura delle vendite di biglietti (Nota degli economisti)
- Presentazione degli effetti della tariffa unica sulle entrate tariffarie dello STIF( Nota sull'impatto della tariffa unica)
- Presentazione delle sfide del bilancio STIF di fronte al calo delle entrate registrate (Nota di bilancio STIF)
- Supporto alla presentazione fatta dagli economisti (Presentazione degli economisti)
- Raccomandazioni del FNAUT dell'Île-de-France al fine di riequilibrare le finanze dello STIF (Presentazione AUT)
- Punto di vista dell'UTP sul modello tariffario dell'Ile-de-France (presentazione UTP)
Quanto costa un pacchetto di trasporto mensile nelle principali città europee?
Quanto costa un pacchetto di trasporto mensile nelle principali città europee? Londra 415€: Superficie del territorio: 8600 chilometri quadrati, 18 linee della metropolitana, 4 linee del tram, 673 linee di autobus, 25 linee di treno. Berlino 191€: Superficie del territorio: 30.546 chilometri quadrati, 10 linee della metropolitana, 44 linee di tram, 934 linee di autobus, 55 linee di treno. Île-de-France 73€: Superficie del territorio: 12 000 chilometri quadrati, 14 linee della metropolitana, 8 linee di tram, 1519 linee di autobus, 13 linee di treni. Lione 79,40€: Superficie del territorio: 613 chilometri quadrati, 4 linee della metropolitana, 6 linee di tram, 135 linee di autobus, 7 linee di treno. Barcellona 150€: Superficie del territorio: 3239 chilometri quadrati, 11 linee della metropolitana, 6 linee di tram, 683 linee di autobus, 11 linee di treni. Torino 56,50 €: Superficie del territorio: 838 chilometri quadrati, 1 linea metropolitana, 10 linee tram, 151 linee di autobus, 7 linee ferroviarie. Madrid 131,80€: Superficie del territorio: 8028 chilometri quadrati, 13 linee della metropolitana, 4 linee di tram, 670 linee di autobus, 9 linee di treni.
Fonte: EMTA e siti web delle autorità di trasporto interessate, le cifre corrispondono ai trasporti pubblici accessibili con l'abbonamento menzionato.
La partecipazione dei passeggeri ai costi di gestione dei trasporti nell'Île-de-France
La partecipazione dei passeggeri ai costi operativi del trasporto nell'Île-de-France. Il costo di gestione di treni, metropolitane, tram e autobus nell'Île-de-France ogni anno è di circa 10 miliardi di euro stimati nel 2016, il 72% dei quali è finanziato da datori di lavoro, autorità locali e altre entrate. E il 28% è finanziato dai viaggiatori attraverso l'acquisto di pass Navigo e biglietti. 28% di quota pagata dai viaggiatori dal 2013.
Costo della tariffa unica. Dal 1° settembre 2015, il pacchetto Navigo è stato aggiornato alla tariffa unica di 70 euro/mese
Dal 1 ° settembre 2015, il pacchetto Navigo è passato alla tariffa unica di 70 euro al mese. Il costo di questa misura è di 450 milioni di euro all'anno ed è stato finanziato solo parzialmente. 150 milioni di euro provengono dall'aumento di una tassa pagata dai datori di lavoro (pagamento del trasporto). Restano 300 milioni di euro il cui finanziamento non è stato previsto dall'ex maggioranza regionale.
Usare i mezzi pubblici per andare al lavoro: la soluzione + economica
Utilizzare i mezzi pubblici per andare al lavoro: la soluzione più economica. Muoversi in auto 400 € al mese, manutenzione del carburante del veicolo, assicurazione parcheggio,.. Muoversi in auto più mezzi pubblici 73 € al mese carta navigo più 100 € veicolo, manutenzione, carburante, parcheggio, assicurazione ... che è 173 euro al mese. Muoversi in bicicletta più trasporto pubblico 73 € al mese carta navigo più 35 € al mese che 108 € al mese. Su un percorso medio di 25 chilometri.
Con il tuo pass Navigo, puoi viaggiare su una delle reti più importanti del mondo!
Con il tuo pass Navigo, puoi viaggiare su una delle reti più importanti del mondo! 1500 linee di autobus, 13 linee ferroviarie, 14 linee di metropolitana più 4 nuove linee nel 2030, 8 linee di tram più 5 nuove linee nel 2022. E anche, una rete che si evolve e si adatta alle tue esigenze! Alcuni esempi: 700 treni rinnovati nel 2021 e 100% nuovi treni della metropolitana sulle linee 1, 2, 5 e 9 nel 2016 per migliorare i tuoi viaggi e il tuo comfort. 1400 autobus puliti (ibridi, CNG, elettrici messi in servizio nel 2016) per ridurre le emissioni di gas serra. 100 spazi Véligo per proteggere la tua bici. 100% delle stazioni e stazioni dotate di videoprotezione nel 2016.
Costi aggiuntivi relativi alle nuove linee
Costi aggiuntivi relativi alle nuove linee entro il 2030 La tua rete di trasporto cresce. Creazione di nuove linee Métrp e Tram. Estensione delle linee esistenti. La messa in servizio di queste nuove linee genera costi aggiuntivi per l'esercizio delle linee e l'acquisto di nuovi treni. Oltre 1,2 miliardi di euro per l'esercizio delle nuove linee ogni anno. Oltre 18,3 miliardi di euro per l'acquisto di nuovi treni, oltre 8,4 miliardi di euro tra il 2016 e il 2022 e oltre 9,9 miliardi di euro tra il 2022 e il 2030. Ad esempio, il costo di gestione di una linea metropolitana è di 100 milioni di euro all'anno e aumenta ogni anno. Ad esempio: per i tram 3a e 3b sono stati necessari 46 nuovi treni. Ciascuno è costato 3 milioni di euro, per un totale di 138 milioni di euro.