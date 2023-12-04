Rimborso Navigo Week per gli studenti del 3 ° anno durante il loro tirocinio in un'azienda

Condizioni di rimborso

Essere iscritti alla classe 3e per l'anno scolastico 2025-2026 e aver completato uno stage di scoperta in un'azienda ; Aver acquistato un pacchetto Navigo Week durante il periodo di stage in azienda; Presentare domanda online entro il 31 maggio 2026 ; Fornire i seguenti documenti giustificativi :

Convenzione di tirocinio dello studente per l'anno scolastico in corso;

Solo per gli studenti che hanno utilizzato un Discovery Pass: copia del Discovery Pass e della scheda nominativa.

Il rimborso sarà inviato tramite bonifico bancario all'adulto di riferimento a partire da gennaio 2026.

Caso particolare di acquisti di pacchetti su smartphone e Discovery Pass : se l'utente ha caricato il suo pass Navigo Week sul suo smartphone o un Discovery pass durante il mese corrente, è possibile che la vendita non sia ancora stata rilanciata nel sistema al momento della richiesta di rimborso. In questo caso, ti invitiamo a presentare la tua richiesta di rimborso il mese successivo all'acquisto del pacchetto.

Come posso presentare una richiesta di rimborso?

Potrai presentare una richiesta di rimborso a partire da dicembre 2025, cliccando sul pulsante "Invia una richiesta". Dovrai accedere al tuo account Ile-de-France Mobilités Connect o crearne uno se non ne hai già uno.