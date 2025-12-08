Operazione di rimborso - Pacchetto Navigo Week (tirocinio del 3° anno in azienda)
Come parte del loro percorso scolastico, gli studenti del 3 ° anno devono completare uno stage di scoperta di una settimana in un'azienda. Per facilitare la mobilità durante questo tirocinio obbligatorio, Île-de-France Mobilités ha deciso di rimborsare il pacchetto Navigo Week acquistato per questo periodo.
1. Quali sono le condizioni di ammissibilità per questa operazione di rimborso?
Per beneficiare del rimborso di un pass Navigo Week utilizzato per recarsi sul sito del tirocinio di scoperta in azienda svolto durante l'anno scolastico 2025-2026, l'utente deve:
- Essere iscritti alla 3a classe per l'anno scolastico 2025-2026
- Aver completato il tuo tirocinio di scoperta in un'azienda
- Essere in possesso di un pacchetto Navigo Week (zone 1-5, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5 e prezzi solidali) durante il periodo di tirocinio in azienda durante l'anno scolastico 2025-2026
2. Come posso presentare una richiesta di rimborso?
Solo gli utenti maggiorenni e minorenni emancipati alla data di presentazione della domanda possono presentare una richiesta di rimborso. Per gli utenti minorenni, la richiesta di rimborso viene effettuata dal pagatore del pacchetto, che è considerato il tutore legale dell'utente. All'utente minorenne non viene chiesto di creare un account per ottenere un rimborso per il pagatore.
Se l'utente soddisfa i requisiti di idoneità di cui alla domanda 1, l'utente (o il pagatore se l'utente è minorenne) deve:
- Vai alla pagina dedicata all'operazione e clicca sul pulsante "Invia una domanda" in fondo alla pagina.
- Accedi o crea un account Île-de-France Mobilités Connect: questo è necessario per trovare gli acquisti che hai effettuato e calcolare l'importo che ti verrà rimborsato. Se hai problemi ad accedere al tuo account Ile-de-France Mobilités Connect, visita la pagina delle FAQ Île-de-France Mobilités Connect.
Nel processo di candidatura devono essere presentati i seguenti documenti giustificativi:
- Una copia del contratto di tirocinio firmato per conto dell'utente per l'anno scolastico 2024-2025
- Per gli utenti che hanno utilizzato un Discovery Pass: un file contenente i due elementi che compongono il Discovery Pass (carta nominativa e carta con il numero del pass)
Assicurati che i documenti giustificativi siano completi, leggibili, inalterati e includano il nome dell'utente.
Le richieste di rimborso vengono effettuate esclusivamente online: nessuna richiesta può essere elaborata presso gli sportelli dai servizi clienti RATP o SNCF, né telefonicamente dall'Agenzia Navigo.
È possibile effettuare una sola richiesta per utente.
3. Quando posso fare domanda?
Le richieste di rimborso devono essere presentate nell'area di compensazione da ora fino al 31 maggio 2026 incluso.
4. Come riceverò il mio rimborso?
Il rimborso sarà pagato al pagatore del pacchetto Navigo Week detenuto dall'utente.
Tutti i rimborsi vengono effettuati tramite bonifico sul conto bancario conosciuto o inserito nel processo di candidatura online.
Se hai già registrato un RIB per gli addebiti diretti, è su questo conto che verrà effettuato il trasferimento. Verifica di aver registrato il voucher RIB sul tuo account online per evitare di prolungare il periodo di rimborso, altrimenti puoi farlo sul tuo spazio personale.
Se hai pagato il tuo pacchetto con carta di credito o in contanti, puoi inserire i tuoi dati bancari nel processo di richiesta di rimborso.
5. Quando sarò rimborsato?
Sono necessarie circa tre settimane tra una richiesta finalizzata e convalidata da Île-de-France Mobilités e il momento in cui il trasferimento è visibile sul tuo conto. Questo periodo può essere più lungo quando ci sono documenti giustificativi da verificare.
Se la tua richiesta viene convalidata, ti verrà inviata un'e-mail al momento del trasferimento. Un ritardo di 3 o 4 giorni può verificarsi prima che il trasferimento appaia sul tuo conto con oggetto "REMB NAVIGO SEM ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS".
6. Come posso controllare lo stato della mia richiesta?
Per trovare tutte le richieste di rimborso che hai effettuato nell'area di compensazione Ile-de-France Mobilités e visualizzarne lo stato, vai alla pagina di monitoraggio della richiesta (dovrai accedere al tuo account Ile-de-France Mobilités Connect).
7. Ho fatto domanda ma il sistema mi dice che non sono idoneo
Verifica che l'utente per cui stai facendo domanda soddisfi i criteri di idoneità:
- Essere iscritti alla 3a classe per l'anno scolastico 2025-2026
- Aver completato il suo tirocinio di scoperta in un'azienda;
- Essere in possesso di un pacchetto Navigo Week (zone 1-5, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5 e prezzi solidali) durante il periodo di tirocinio in azienda durante l'anno scolastico 2025-2026.
Casi particolari di acquisto di pacchetti su smartphone e Discovery Pass
Se l'utente ha caricato il suo pacchetto Navigo Week sul suo smartphone o su un Discovery Pass, è possibile che la vendita non sia ancora stata caricata nel sistema al momento della richiesta di rimborso. In questo caso, ti invitiamo a presentare la tua richiesta di rimborso il mese successivo all'acquisto del pacchetto.
8. Ho problemi a presentare la mia candidatura
Ho problemi con il mio account Île-de-France Mobilités Connect
Hai perso il nome utente o la password? Non riesci a creare un account? Hai problemi tecnici? Vai alla sezione FAQ Île-de-France Mobilités Connect.
Hai difficoltà a fare la tua richiesta? C'è un problema tecnico?
Scrivici tramite questo modulo o chiamaci allo 09 70 82 82 83.