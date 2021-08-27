Ritorno a scuola 2021: ti lasciamo noi?

Con 5 linee RER e 8 linee ferroviarie su 903 chilometri di binari, 14 linee della metropolitana e altre 5 in costruzione, 10 linee di tram e presto altre 4, 10.500 autobus in circolazione ogni giorno, molti progetti in fase di sviluppo... e 100.000 persone che lavorano ogni giorno per far funzionare il tuo trasporto pubblico...

Non c'è dubbio: nell'Île-de-France abbiamo una delle reti di trasporto più fitte del mondo!

Una rete che ti porta, ogni giorno, dove vuoi, per fare quello che vuoi!

Ti stiamo lasciando?