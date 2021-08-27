Ritorno a scuola 2021: ti lasciamo noi?
Con 5 linee RER e 8 linee ferroviarie su 903 chilometri di binari, 14 linee della metropolitana e altre 5 in costruzione, 10 linee di tram e presto altre 4, 10.500 autobus in circolazione ogni giorno, molti progetti in fase di sviluppo... e 100.000 persone che lavorano ogni giorno per far funzionare il tuo trasporto pubblico...
Non c'è dubbio: nell'Île-de-France abbiamo una delle reti di trasporto più fitte del mondo!
Una rete che ti porta, ogni giorno, dove vuoi, per fare quello che vuoi!
Ti stiamo lasciando?
Hai bisogno di natura?
Con 4 parchi naturali regionali, 50 foreste, 12 riserve naturali, 8342 km di fiumi e canali, 7510 km di sentieri escursionistici e circa 30.000 stagni: prenderai una breve pausa dalla natura nell'Île-de-France?
Per lasciarsi ispirare e camminare, sognare e prendere un po' d'aria fresca a portata di mano di Navigo pass:
- Hapi (applicazione mobile)
Il richiamo della cultura?
1250 musei, 3951 monumenti storici, 311 cinema e 840 teatri dal vivo : sì, chiaramente, l'Île-de-France è piena di luoghi di cultura. Inoltre, i residenti dell'Ile-de-France vanno al cinema in media 4,2 volte all'anno*. Sta girando!
Quindi vuoi cultura ed esplorare vicino a te?
Teatro, museo, castello, sala concerti o cinema: ti portiamo alla scoperta di 8 luoghi culturali stimolanti o sorprendenti, tra le migliaia che fanno la bellezza dell'Île-de-France!
Vuoi fare sport?
Con 19.800 club sportivi nell'Île-de-France, scommettiamo che possiamo portarti a quello in cui praticare la tua disciplina preferita!
E chissà, alla curva di un campo, potresti incontrare uno dei 962 atleti di alto livello della regione? 20 di loro sono persino tornati medagliati dalle Olimpiadi di Tokyo!
Divertente, informativo: scopri la mappa degli impianti sportivi vicino a te!
Come un po' affamati?
L'Île-de-France, un vero territorio di buongustai. La prova? 29.000 caffè e ristoranti tradizionali, tra cui 131 ristoranti stellati, 30 "ristoranti stradali" e 25.000 ristoranti fast-food hanno un tavolo già pronto per te!
Per la cronaca, uno dei primi "veri" ristoranti francesi nacque nel 1782 a Parigi, al 26 di rue de Richelieu, nel 1° arrondissement. Aperta da Antoine de Beauvilliers, La Grande Taverne de Londres offriva ai parigini piatti come si mangiavano alla Reggia di Versailles. Chic.
Dov'è il tuo prossimo tavolo?
* fonti CROCIS CCI Parigi Île-de-France / Guida Michelin
La nostra vita d'ufficio
912.942 aziende si trovano nell'Île-de-France, solo questo! Non c'è da stupirsi, quindi, che ogni giorno ci siano 2,2 milioni di viaggi effettuati con i mezzi pubblici tra casa e lavoro*!
E poiché il 72% dei francesi ritiene che il lavoro contribuisca alla propria felicità personale (soprattutto perché consente loro di sviluppare legami sociali **), il ritorno in ufficio è finalmente l'opportunità di riprendere i piccoli rituali che ci piacciono, come i vasi (partenza, compleanno, Natale, per celebrare una nascita, un matrimonio, ecc.) e i regali che lo accompagnano.
Quindi, per i tuoi futuri aperitivi in ufficio, ecco alcune ispirazioni per uscire dalla tradizionale scatola di cioccolatini:
*Indagine globale sui trasporti 2018 - Île-de-France Mobilités
**Sondaggio Microsoft France / Opinion Way – Novembre 2020