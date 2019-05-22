RER D SA 2019: primi risultati incoraggianti

Un forte impegno da parte di SNCF per una migliore qualità del servizio

SNCF si è impegnata contrattualmente per un obiettivo di puntualità più ambizioso e, per la prima volta, per la buona manutenzione dei collegamenti.

La puntualità della linea D è attualmente una delle più basse di tutti i treni che circolano nell'Île-de-France. I rami che servono Malesherbes e la Valle della Senna sono i più penalizzati. Con l'offerta implementata da dicembre 2018, SNCF si è impegnata a ripristinare la puntualità della linea ad almeno il 90% e le diramazioni della Valle, Malesherbes e Littoral al 95% non appena i nuovi treni saranno stati schierati lì.

È stato inoltre definito un nuovo indicatore di performance per monitorare il buon andamento dei collegamenti creati con il nuovo servizio della linea D. Questo indicatore è soggetto a un meccanismo bonus/malus.

Ile-de-France Mobilités e SNCF hanno quindi rivisto il loro contratto per introdurre questi impegni e aumentare l'importo degli incentivi finanziari associati agli indicatori di puntualità.