RER D SA 2019: primi risultati incoraggianti
SA 2019: primi risultati incoraggianti
I primi risultati sono incoraggianti. Da dicembre 2018, data di implementazione di questa nuova organizzazione, il tasso complessivo di puntualità della linea è aumentato dall'83% all'87,7% con un traffico di 615.000 passeggeri al giorno. Il numero di viaggiatori in ritardo è diminuito del 27%.
Tuttavia, il livello di qualità atteso dai passeggeri, e che è oggetto di un impegno contrattuale da parte della SNCF, non è ancora stato raggiunto, sia in termini di puntualità che di coincidenza nelle stazioni di Corbeil, Viry e Juvisy. Se la linea D sta andando meglio, i suoi risultati devono essere ulteriormente migliorati.
Per accompagnare questo cambiamento, sonostati inoltre rinforzati 13 autobus su diverse reti tra Juvisy e il settore Milly la Forêt, che consentono ai residenti dell'Ile-de-France di viaggiare meglio con collegamenti più facili con i treni RER D.
SA 2019 fa parte di un piano globale per modernizzare questa linea con maggiori investimenti per amplificare questi risultati e migliorare robustezza e puntualità.
Molti progetti di miglioramento della linea sono ancora in programma:
- Migliorare le informazioni ai passeggeri
- Affidabilità della corrispondenza
- Implementazione di Régio2N e RER NG
- Ammodernamento del centro di manutenzione dei treni (500 milioni di euro)
- Implementazione di strumenti e regolatori per migliorare il flusso del traffico nel tunnel.
Per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa.
Un forte impegno da parte di SNCF per una migliore qualità del servizio
SNCF si è impegnata contrattualmente per un obiettivo di puntualità più ambizioso e, per la prima volta, per la buona manutenzione dei collegamenti.
La puntualità della linea D è attualmente una delle più basse di tutti i treni che circolano nell'Île-de-France. I rami che servono Malesherbes e la Valle della Senna sono i più penalizzati. Con l'offerta implementata da dicembre 2018, SNCF si è impegnata a ripristinare la puntualità della linea ad almeno il 90% e le diramazioni della Valle, Malesherbes e Littoral al 95% non appena i nuovi treni saranno stati schierati lì.
È stato inoltre definito un nuovo indicatore di performance per monitorare il buon andamento dei collegamenti creati con il nuovo servizio della linea D. Questo indicatore è soggetto a un meccanismo bonus/malus.
Ile-de-France Mobilités e SNCF hanno quindi rivisto il loro contratto per introdurre questi impegni e aumentare l'importo degli incentivi finanziari associati agli indicatori di puntualità.
Più treni per soddisfare la domanda
Al fine di adattarsi alla crescita dell'utenza sulla linea, si prevede di far circolare più treni durante i periodi di punta, così come nei fine settimana.
Pertanto, il ramo Melun sarà rafforzato durante l'ora più trafficata al mattino con l'introduzione di 3 treni tra Sénart e Parigi. La riorganizzazione del traffico a Corbeil raddoppierà la frequenza tra Parigi e le stazioni dell'Altopiano.
Per quanto riguarda il ramo Malesherbes, la consultazione organizzata con gli utenti della linea ha permesso di individuare un elevato livello di aspettativa e quindi di stanziare risorse sostanziali per aumentare del 15% il numero di treni su questo ramo nei giorni feriali, concentrandosi in particolare sulle ore di punta prolungate.
Durante il fine settimana, l'offerta sarà inoltre rafforzata con treni più lunghi durante il giorno, due treni in più la domenica mattina sulla diramazione Melun, 2 treni all'ora in più tra Gare de Lyon e Villiers le Bel la domenica nella seconda parte della giornata.
Per i passeggeri della linea D, l'implementazione di questa nuova offerta comporterà un fortissimo aumento della puntualità (25% in meno di ritardi) e un'offerta più regolare (4 volte meno treni cancellati).
Inoltre, il tempo di attesa tra due treni sarà armonizzato nella Val de Marne e nel nord della linea per consentire un'organizzazione semplificata e più leggibile dei viaggi.
Infine, per soddisfare al meglio le esigenze di viaggio durante il periodo estivo, il calendario per l'applicazione dell'offerta estiva sarà spostato di una settimana. Il periodo estivo inizierà quindi l'ultima settimana di luglio e terminerà l'ultima settimana di agosto.
In totale, Ile-de-France Mobilités impegna ogni anno ulteriori 10 milioni di euro per la gestione della RER D.
Nuovi treni più moderni da settembre 2019
Da settembre 2019, i passeggeri delle diramazioni Malesherbes, Vallée e Littoral beneficeranno di nuovi treni (Regio 2N). Questi treni di nuova generazione più affidabili sono dotati di schermi dinamici, aria condizionata, prese elettriche e telecamere a circuito chiuso per viaggi più confortevoli.
Più servizi nelle stazioni
Le stazioni di Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon e Juvisy beneficeranno di un importante sistema di informazione e comunicazione per supportare i passeggeri durante il lancio di questa nuova offerta, nonché di importanti miglioramenti che rappresentano un investimento di 7 milioni di euro.
Il sistema che sarà istituito dalla SNCF comprende l'aumento del numero di pensiline e posti a sedere sui marciapiedi, il miglioramento della segnaletica, il rinnovo dei marciapiedi, la sicurezza, ma anche la fornitura di nuovi schermi per l'informazione dei passeggeri e lo sviluppo di servizi nelle stazioni come, ad esempio, spazi connessi.
Uno sviluppo dell'offerta di autobus per accompagnare questo cambiamento
Ile-de-France Mobilités ha condotto uno studio per rafforzare l'offerta di autobus sulle diramazioni di Malesherbes, Melun rive gauche, Plateau e Vallée d'Evry.
L'obiettivo è offrire ai viaggiatori un'offerta adatta al SA2019 e, per quanto possibile, consentire loro di evitare la rottura del carico a Corbeil-Essonnes o Juvisy/Viry.
Per questo, sono stati studiati diversi principi, alla scala di ogni stazione a sud della linea RER D:
- Offrire più collegamenti con i treni della linea D o della linea C nelle ore di punta, per facilitare l'accesso alla stazione
- Consentire un collegamento con le diramazioni dirette a Parigi (Plateau d'Evry e Melun sulla riva destra) o a Viry/Juvisy e Corbeil-Essonnes, o anche al Transilien R
- Rafforzare la rete di rete durante le ore non di punta, la sera e nei fine settimana
Il progetto, avviato il 10 dicembre 2018, riguarda 13 linee di autobus, su diverse reti tra Juvisy e il settore Milly la Forêt.
Questi sviluppi rappresentano oltre 770.000 chilometri commerciali aggiuntivi, per un costo annuo di 3,5 milioni di euro.
Mappa delle linee di autobus (rotte future) rafforzate al 10 dicembre 2018
Un primo passo verso una più ampia riorganizzazione della linea D
Su richiesta di Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau e SNCF Mobilités hanno già avviato studi per la revisione del piano generale della linea D al fine di anticipare la crescita del traffico sull'intera linea D.
Île-de-France Mobilités sta anche finanziando la progressiva implementazione di nuovi treni RER NG dal 2021 per migliorare il comfort di viaggio di tutti i passeggeri sulla linea.
Per saperne di più sulla RER D: https://maligned.transilien.com/sa2019/
Nuovi treni per la RER D
Dalla fine del 2019, la consegna dei 19 nuovi convogli Regio 2N inizierà sulla tratta Juvisy / Malesherbe / Melun. Questi treni offrono molti vantaggi ai viaggiatori, come ad esempio:
- Informazioni sui passeggeri: il passeggero ha accesso in qualsiasi momento alle informazioni sul suo viaggio, aggiornate: nome e numero di fermate, durata del viaggio ed eventuali collegamenti con altri treni, autobus, tram, metropolitana.
- Accessibilità: un treno accessibile al 100% progettato per semplificare gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta con accesso alle piattaforme o maniglie attaccate al sedile. Queste strutture andranno a beneficio di tutti i viaggiatori.
- Sicurezza: al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri in tutte le aree del treno, ogni convoglio Regio 2N è dotato di 25 telecamere di sorveglianza. Il Regio 2N è un cosiddetto convoglio "boa" che consente un facile accesso da una vettura all'altra. Sono state inoltre aggiunte luci alle piattaforme per migliorare il senso di sicurezza.
Inoltre, il resto della linea sarà dotato di nuovi treni RER NG dal 2021.