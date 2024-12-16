RER E: est e ovest della linea sono collegati!

La RER E? Semplicemente la linea RER + veloce dell'Île-de-France

Con l'offerta completa della RER E, i tuoi viaggi sono ancora più veloci. Con una velocità fino a 120 km/h nella sezione centrale, la RER E trasformerà la mobilità di migliaia di passeggeri.

Concretamente:

Haussmann - Saint-Lazare <> La Défense: 7 minuti (come con la RER A da Auber)

(come con la RER A da Auber) Stazione Magenta Gare du Nord <> La Défense : 10 minuti

Rosa Parks <> La Défense: 15 minuti

Val de Fontenay <> La Défense : 24 minuti

Chelles-Gournay <> Neuilly-Porte Maillot: 34 minuti

Anche i collegamenti con il nord Europa da La Défense sono ottimizzati, con un treno per Magenta (e quindi Gare du Nord) ogni 4 minuti nelle ore di punta.