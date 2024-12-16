RER E: est e ovest della linea sono collegati!
RER E: l'offerta completa!
Buone notizie per tutti i viaggiatori che attraversano l'Île-de-France da est a ovest: dal 15 dicembre 2024, la RER E collega direttamente l'est dell'Île-de-France all'ovest di Parigi, senza cambiare a Magenta Gare du Nord o Haussmann Saint-Lazare.
Un'offerta completa resa possibile dall'arrivo di 34 treni RER NG aggiuntivi, il cui acquisto è stato finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Cos'è "RER NG"? Questo è il nome dei nuovi treni che circolano su questa linea da novembre 2023.
Treni più frequenti
Viaggia da Chelles-Gournay, Villiers-sur-Marne o Tournan a Nanterre-la-Folie, direttamente con treni più frequenti: 16 treni all'ora circolano nelle ore di punta, cioè 1 treno ogni 4 minuti, e 10 treni all'ora nelle ore non di punta, cioè 1 treno ogni 6 minuti nella sezione centrale della linea tra Nanterre-la-Folie e Rosa Parks.
La RER E? Semplicemente la linea RER + veloce dell'Île-de-France
Con l'offerta completa della RER E, i tuoi viaggi sono ancora più veloci. Con una velocità fino a 120 km/h nella sezione centrale, la RER E trasformerà la mobilità di migliaia di passeggeri.
Concretamente:
- Haussmann - Saint-Lazare <> La Défense: 7 minuti (come con la RER A da Auber)
- Stazione Magenta Gare du Nord <> La Défense : 10 minuti
- Rosa Parks <> La Défense: 15 minuti
- Val de Fontenay <> La Défense : 24 minuti
- Chelles-Gournay <> Neuilly-Porte Maillot: 34 minuti
Anche i collegamenti con il nord Europa da La Défense sono ottimizzati, con un treno per Magenta (e quindi Gare du Nord) ogni 4 minuti nelle ore di punta.
La linea più interconnessa dell'Île-de-France
Con l'implementazione di questa offerta completa, la RER E diventa la linea RER più interconnessa dell'Île-de-France, offrendo collegamenti con le altre quattro linee RER, sei linee ferroviarie Transilien, dieci linee della metropolitana e quattro linee del tram*.
Linee in corrispondenza della RER E: RER A, B, C e D. Treni H, J, K, L, P, U + TER e TGV a Gare du Nord. Metro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14. Tram T1, T2, T3b e T4
Con questa offerta completa, la RER E consentirà anche di desaturare le linee A, B e D della RER a Parigi:
- Desaturazione del 15% prevista per i passeggeri della RER A sulla tratta più trafficata di questa linea, tra Châtelet – Les Halles e La Défense
- Desaturazione del 12% prevista per i passeggeri della RER B e della RER D, tra Paris Gare du Nord e Châtelet – Les Halles.
Il numero di passeggeri della RER E dovrebbe quasi raddoppiare (370.000 oggi, 600.000 previsti con l'estensione a Nanterre-la-Folie e 700.000 durante l'estensione a Mantes-La-Jolie).