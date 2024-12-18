Una nuova RER sulla linea D
Dopo anni di lavoro necessari per adeguare l'infrastruttura ferroviaria, la linea D della RER sta entrando in una nuova era di comfort e affidabilità. Dal 18 dicembre 2024, i primi treni RER NG (New Generation) circolano sulla linea, migliorando significativamente l'esperienza di viaggio per gli utenti. Alla fine, 148 treni RER NG equipaggeranno gradualmente la linea D.
148 treni RER NG sulla D
Questi treni moderni, composti da 7 carrozze, offrono un ambiente più piacevole sui 194 km del percorso, da nord a sud dell'Île-de-France.
La RER NG, potresti averla già utilizzata, sulla linea RER E. È un treno che ha pensato, sia in termini di architettura complessiva che di design degli interni, di ottimizzare la capacità e i flussi di passeggeri e offrire una capacità aggiuntiva del 20% rispetto alla precedente generazione di RER sulla RER D.
Con il suo design completamente aperto, la RER NG è la prima RER "boa" (senza separazione tra le carrozze), che consente ai passeggeri di distribuire e circolare su tutto il treno, evitando concentrazioni localizzate di passeggeri, che rallentano le salite e le discese durante le fermate.
Un'altra novità pensata per ottimizzare le salite e le discese in stazione: porte con aperture larghe quasi 2 metri.
Adattare la linea e le sue stazioni
Ma prima di accogliere questi nuovi treni, più larghi e più pesanti dei treni che circolavano finora sulla linea, SNCF Réseau e Gares & Connexions hanno dovuto intraprendere anni di lavori di adattamento. Ponti metallici centenari da rinforzare, impianti elettrici da ripensare, ammodernamento della segnalazione, garage da attrezzare... Ma anche 36 stazioni che hanno dovuto essere adattate allo scartamento dei nuovi treni.