Una nuova RER sulla linea D

148 treni RER NG sulla D

Questi treni moderni, composti da 7 carrozze, offrono un ambiente più piacevole sui 194 km del percorso, da nord a sud dell'Île-de-France.

La RER NG, potresti averla già utilizzata, sulla linea RER E. È un treno che ha pensato, sia in termini di architettura complessiva che di design degli interni, di ottimizzare la capacità e i flussi di passeggeri e offrire una capacità aggiuntiva del 20% rispetto alla precedente generazione di RER sulla RER D.