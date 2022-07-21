Presto il 100% della rete ferroviaria dell'Ile-de-France sarà elettrificata
2030: la rete ferroviaria 100% elettrificata dell'Ile-de-France
È votato, è lanciato! Mentre i lavori di elettrificazione sull'asse Gretz-Provins (linea P) saranno completati entro la fine del 2022, non resta che elettrificare l'asse Trilport / La Ferté-Milon per sfruttare una rete ferroviaria dell'Ile-de-France finalmente completamente elettrificata! Un obiettivo che sarà raggiunto entro il 2030.
Ecologico ed economico
Una rete ferroviaria elettrificata è costituita da treni che utilizzano energia più pulita ed economica rispetto al diesel. Ma anche treni più moderni, più confortevoli, più silenziosi.
Un asset ambientale centrale nella visione di Île-de-France Mobilités, che si impegna e investe ogni giorno per far vivere una mobilità sempre più sostenibile nella regione parigina - per i suoi treni, naturalmente, ma anche attraverso l'acquisto di autobus elettrici, BioNGV o idrogeno.
2030: Trilport <> La Ferté-Milon finalmente elettrificata
Elettrificazione dell'asse Trilport <> La Ferté Milon. Obiettivi: treni accessibili, confortevoli ed efficienti, più posti, treni elettrici al 100% nell'Île-de-France.
Perché elettrificare l'intera linea P?
Più confortevole e capace
Quando l'intera linea P sarà stata elettrificata, tutti gli assi potranno finalmente prendere il "Francilien", un treno recente, luminoso, climatizzato, ampiamente acclamato da... l'Ile-de-France!
Ma soprattutto: molto capacitivo. Un punto essenziale in quanto il tasso di occupazione dei treni sulla linea P è in costante aumento.
Più robusto
Un unico modello di treno su tutta la linea P sarà anche una manutenzione più facile e quindi un'offerta più robusta su base giornaliera.
Più connesso
Infine, questa elettrificazione dell'asse Meaux / La Ferté-Milon porrà fine al taglio a Meaux e consentirà l'interconnessione con la futura linea 16 della metropolitana a Chelles.
Elettrificare l'asse Trilport / La Ferté-Milon: un bel cantiere!
Per elettrificare quest'ultima sezione della flotta ferroviaria dell'Ile-de-France, sarà necessario:
- Distribuire più di 60 chilometri di catenarie (è il cavo elettrico sospeso che alimenta i treni tramite il loro pantografo)
- E quindi installare più di 1500 supporti per queste catenarie
- Creare sottostazioni di potenza elettrificate che controllano dispositivi ad alta tensione situati su pali catenari
- Adattare e persino abbassare la piattaforma ferroviaria di alcuni ponti e gallerie (per far passare la catenaria)
- Alzare i marciapiedi a 92 cm nella stazione di Meaux, per consentire l'accessibilità per le persone con mobilità ridotta
Lavori che richiederanno da 8 a 9 mesi di chiusura di questo asse e l'installazione di autobus sostitutivi. Una soluzione adottata durante la consultazione con i funzionari eletti e le associazioni interessate da questo progetto.