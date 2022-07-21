Presto il 100% della rete ferroviaria dell'Ile-de-France sarà elettrificata

2030: la rete ferroviaria 100% elettrificata dell'Ile-de-France

È votato, è lanciato! Mentre i lavori di elettrificazione sull'asse Gretz-Provins (linea P) saranno completati entro la fine del 2022, non resta che elettrificare l'asse Trilport / La Ferté-Milon per sfruttare una rete ferroviaria dell'Ile-de-France finalmente completamente elettrificata! Un obiettivo che sarà raggiunto entro il 2030.