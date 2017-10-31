Muoversi più facilmente con Smart Navigo
Navigo: un bouquet di servizi innovativi in tasca
Gestisco la mia carta ora facilita tutte le procedure online. Da giugno 2016 (implementazione dei servizi clienti online), sono stati creati oltre 880.000 account cliente Navigo.
Nuovi pacchetti adattati: dal 1° gennaio 2018, Île-de-France Mobilités ha creato nuovi pass giornalieri Navigo per soddisfare le esigenze puntuali e previste dei viaggiatori giornalieri o occasionali
Linee guida da seguire per potersi muovere agevolmente nell'Île-de-France
Scopri di più su Smart Navigo
Cosa c'è di nuovo per il 2018. Navigo jour, un nuovo biglietto di trasporto disponibile su Navigo. Facilitare gli spostamenti da un sobborgo all'altro. Tutti i viaggi che vuoi in un giorno e su tutti i tipi di trasporto.
Navigo, apre le sue porte di autilib'. Dal 18 aprile 2018, combina il tuo abbonamento Autolib' con il tuo pass Navigo. Vai al terminale di abbonamento o al www.autolib.eu. Il tuo pass Navigo ora ti dà accesso a: 4.000 auto 100% elettriche