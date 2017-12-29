Maggiore sicurezza di rete quest'anno
Il finanziamento dei futuri varchi di sicurezza di nuova generazione per la stazione di Saint Lazare deciso pochi giorni fa contribuirà a questo sforzo. 20 brigate di rilevamento cinofilo sono state dispiegate sulla rete SNCF nel 2017 per ottimizzare la sicurezza e la capacità di risposta a seguito di avvisi di pacchi abbandonati, ma anche per ridurre i tempi di intervento e i ritardi causati ai passeggeri.
Dispositivi di sicurezza nelle stazioni e nei trasporti nella regione Ile-de-France
Queste brigate saranno rafforzate nel 2018. Anche la lotta contro le molestie nei trasporti è una priorità al centro delle preoccupazioni di Valérie Pécresse. Una grande campagna di sensibilizzazione, guidata da Île-de-France Mobilités, Regione Île-de-France, SNCF, RATP e Optile a partire dal primo trimestre del 2018, sarà dedicata a questa causa.