Settimana europea della mobilità dal 16 al 22 settembre 2016
Il 17 settembre si terrà la Giornata del trasporto pubblico per incoraggiare il pubblico a utilizzare i mezzi pubblici.
Durante questa settimana e la giornata dei trasporti pubblici, cosa potrebbe essere più logico che usare la bicicletta per accedere alle stazioni e lasciarla in uno spazio Véligo in sicurezza.
Oppure utilizzare una bicicletta self-service (Vélib' a Parigi, Cristolib a Créteil e VélO2 a Cercy-Pontoise).
E perché non lasciare l'auto in un Park and Ride per permetterti di prendere i mezzi pubblici.
Lascia la tua bici in sicurezza con Véligo
Île-de-France Mobilités (ex STIF) mette al vostro servizio spazi Véligo vicino a stazioni ferroviarie o stazioni. Questi spazi ad accesso libero o sicuri sono a vostra disposizione in quasi 60 stazioni in tutta l'Île-de-France. Le aree sicure sono accessibili con una carta Navigo caricata con un biglietto di trasporto valido.
Per beneficiare di questo servizio, è necessario sottoscrivere un abbonamento con il gestore dello spazio Véligo sicuro che ti interessa (operatore di trasporto o autorità locale).
Prima applicazione del Piano di trasporto urbano dell'Île-de-France (PDUIF), questo servizio si traduce nello sviluppo, nelle immediate vicinanze degli ingressi delle stazioni o delle stazioni, di armadietti sicuri e/o pensiline ad accesso libero. Le istruzioni sono accessibili con una carta Navigo.
Tra due stazioni, utilizzare una bicicletta self-service
La carta Navigo consente di caricare diversi abbonamenti di biciclette self-service. Permette quindi di combinare sullo stesso supporto, il suo abbonamento ai trasporti pubblici e il suo abbonamento alla bicicletta.
Parcheggia la tua auto in un Park and Ride
Progettati per incoraggiare gli automobilistia utilizzare i mezzi pubblici, i Park and Ride sono parcheggi situati vicino a una stazione ferroviaria. La carta Navigo consente in alcune città dell'Île-de-France, l'accesso ai parcheggi, a condizione che si disponga di un pacchetto di trasporto valido e si disponga di un abbonamento al Park and Ride.
Leggi tutto su: Véligo, biciclette self-service e park and ride