Inaugurazione: il tram-treno T12 collega Massy e Évry-Courcouronnes
Il tram-treno T12 a Épinay-sur-Orge
Il T12 è il nuovo tram-treno che collega Massy a Évry-Courcouronnes in 16 stazioni. Ha aperto le sue porte il 10 dicembre 2023, dopo tre mesi di marcia in bianco.
Cos'è un tram-treno?
Il tram-treno è un tram 2 in 1 che corre sia sui binari convenzionali del tram, nelle aree urbane, sia sui binari della rete ferroviaria nazionale. Il T12, ad esempio, lo utilizza tra le stazioni di Massy e Petit Vaux, che ora serve al posto della RER C.
Tram-treno T12: migliorare il servizio verso l'Essonne e l'accesso ai centri commerciali e occupazionali della regione
Accessibile e veloce, la linea tram-treno T12 facilita gli spostamenti nel dipartimento (dodici comuni dell'Essonne sono serviti) e tra i vari centri di attività e occupazione del territorio grazie ai collegamenti con il resto della rete regionale (RER B, C, D, linee di autobus, Tzen 4 e, eventualmente, metro 18).
Tram-treno T12: in cifre
Il T12 è, 20,4 km e 40 minuti tra Massy ed Évry. 16 stazioni in 12 comuni, 1 tram ogni 10 minuti nelle ore di punta (prima 15 minuti poi 10 minuti dal 2024). Una linea disponibile 7 giorni su 7 dalle 5 alle 23.30.
Il T12 è:
- 40 minuti tra Massy e Évry-Courcouronnes
- Alla fine, 1 tram ogni 10 minuti nelle ore di punta*
- Servizio 7 giorni su 7 dalle 5 alle 23:30
- Un percorso che attraversa 12 comuni dell'Essonne : Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Vitry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes
- 16 stazioni confortevoli (con pensiline vetrate e vegetate, informazioni in tempo reale sui passeggeri e posti a sedere) di cui 11 nuove e 5 stazioni esistenti della linea RER C rinnovate
- 4 stazioni RER C ora servite dalla T12 per decongestionare la linea e ridurre i tempi di percorrenza dei passeggeri (Longjumeau, Chilly Mazarin, Gravigny Balizy e Petit Vaux)
- 6,5 km di piste ciclabili pedonali verdi con parcheggi per biciclette e cerchi in ogni stazione
*La frequenza sarà di 15 minuti al momento della messa in servizio e aumenterà a 10 minuti nella primavera del 2024