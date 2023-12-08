Inaugurazione: il tram-treno T12 collega Massy e Évry-Courcouronnes

Tram-treno T12: migliorare il servizio verso l'Essonne e l'accesso ai centri commerciali e occupazionali della regione

Accessibile e veloce, la linea tram-treno T12 facilita gli spostamenti nel dipartimento (dodici comuni dell'Essonne sono serviti) e tra i vari centri di attività e occupazione del territorio grazie ai collegamenti con il resto della rete regionale (RER B, C, D, linee di autobus, Tzen 4 e, eventualmente, metro 18).