[I lavori stanno procedendo] Prolungamento della linea 11 della metropolitana
Lavori di prolungamento della linea 11
Dall'inizio di ottobre, la costruzione della futura stazione Montreuil-Hôpital è iniziata di fronte al centro ospedaliero André Grégoire. I lavori di ingegneria civile iniziati quest'estate nelle stazioni di Place Carnot e Serge Gainsbourg sono ancora in corso e procedono a buon ritmo. Sul lato Rosny-Bois-Perrier, la preparazione del cantiere del tunnel che collegherà la stazione e la futura officina di manutenzione dei treni al viadotto situato alla stazione di Coteaux Beauclair è già a buon punto.
Infine, il completamento delle opere civili sta procedendo bene alla stazione di La Dhuys. Lo scavo del pozzo centrale della futura stazione è ancora in corso e consentirà di ospitare la TBM nel 2019. La TBM consentirà di scavare il tunnel in cui circoleranno le future metropolitane al momento della messa in servizio.
Per quanto riguarda l'ammodernamento della linea 11, i lavori sono già iniziati dallo scorso maggio presso l'attuale capolinea Mairie des Lilas. Anche le stazioni di Goncourt, Belleville, Porte des Lilas e Place des Fêtes sono interessate da questo autunno.
Il progetto in sintesi
Per sostenere lo sviluppo urbano della regione orientale dell'Ile-de-France, l'estensione della linea 11 prevede di servire diversi comuni caratterizzati da importanti cambiamenti: Les Lilas, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois. Saranno costruite 6 nuove stazioni: Serge Gainsbourg, Place Carnot (il cui nome è provvisorio), Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair e Rosny-Bois-Perrier. Questa estensione comprende 6 km di nuovi binari, coperti in 12 minuti al momento della messa in servizio. L'intera linea sarà percorsa in 24 minuti da Rosny-Bois-Perrier a Châtelet contro i 55 attuali. Quasi 10.100 passeggeri utilizzeranno questa nuova estensione durante l'ora di punta mattutina.
Il nuovo materiale rotabile sarà infine utilizzato sulla linea 11, con l'ordine di Île-de-France Mobilités per 20 nuovi treni. Quest'ultimo beneficerà in particolare di un migliore comfort e di un migliore isolamento dal rumore esterno, oltre ad avere il vantaggio di un consumo energetico ridotto del 20% rispetto alle apparecchiature precedenti (illuminazione a LED, frenata elettrica, ecc.).
I lavori sono iniziati nel 2016, con la messa in servizio prevista per il 2022.
RATP e Île-de-France Mobilités sono responsabili congiuntamente della gestione del progetto. La RATP è responsabile del completamento dell'estensione della linea e del processo di ammodernamento delle stazioni, mentre Île-de-France Mobilités assicura che il progetto si svolga senza intoppi e che i costi e il programma siano rispettati.
Il progetto di estensione della linea 11 è finanziato dallo Stato, dalla Regione Île-de-France e dalla Société du Grand Paris rispettivamente per il 20%, il 46% e il 28%. La fase di adattamento e ammodernamento delle stazioni è sostenuta dallo Stato all'11%, dalla Regione Île-de-France al 26%, dalla città di Parigi al 29% e infine dalla RATP al 34%. L'esercizio e il materiale rotabile della linea sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.
Infografica: Finanziamento degli stakeholder del progetto
Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda progetto o il sito dedicato: www.prolongementligne11est.fr/
Crediti fotografici: RATP – Denis Sutton – Bruno Marguerite – Jean François Mauboussin – RATP-ING-Isabelle Bonnet / PARIMAGE