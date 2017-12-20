[I lavori stanno procedendo] Prolungamento della linea 11 della metropolitana

Dall'inizio di ottobre, la costruzione della futura stazione Montreuil-Hôpital è iniziata di fronte al centro ospedaliero André Grégoire. I lavori di ingegneria civile iniziati quest'estate nelle stazioni di Place Carnot e Serge Gainsbourg sono ancora in corso e procedono a buon ritmo. Sul lato Rosny-Bois-Perrier, la preparazione del cantiere del tunnel che collegherà la stazione e la futura officina di manutenzione dei treni al viadotto situato alla stazione di Coteaux Beauclair è già a buon punto.

Infine, il completamento delle opere civili sta procedendo bene alla stazione di La Dhuys. Lo scavo del pozzo centrale della futura stazione è ancora in corso e consentirà di ospitare la TBM nel 2019. La TBM consentirà di scavare il tunnel in cui circoleranno le future metropolitane al momento della messa in servizio.