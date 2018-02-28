[I lavori stanno procedendo] Prolungamento del tram 3 fino a Porte d'Asnières
Un grande progetto per il nord-ovest di Parigi e la periferia interna
Il progetto di estensione del tram 3 a Porte d'Asnières mira a rafforzare l'offerta di trasporto pubblico in un settore in pieno sviluppo, caratterizzato da numerosi progetti urbani e dalla creazione del nuovo Tribunal de Grande Instance che aprirà le sue porte quest'anno. L'obiettivo del progetto è quello di creare un nuovo collegamento trasversale lungo il Boulevard des Maréchaux, in corrispondenza con diverse linee attuali, la RER C e la Metro 4, 13 e presto 14 a Porte de Clichy. Si tratta di un progetto che andrà a beneficio sia degli abitanti del nord-ovest di Parigi che di quelli dei comuni limitrofi. In totale, quasi 200.000 persone e 100.000 posti di lavoro saranno serviti dall'estensione.
Gli elementi essenziali sul progetto di estensione del tram 3 in video
I lavori stanno entrando nella loro fase finale
Lungo i 4,3 km di percorso, i lavori procedono a ritmo sostenuto. In alcune sezioni, la piattaforma e le rotaie sono state completate e le stazioni sono state sviluppate, mentre in altre la posa delle rotaie è in corso. Il prossimo passo arriverà in primavera con la posa di 27.000 m2 di rotoli d'erba che copriranno quasi tutte le piste. Lo sviluppo di questo tappeto erboso eco-efficiente ed eco-responsabile è un processo complesso, spiegazioni in video:
I nuovi treni sono arrivati
L'estensione del tram 3 richiede 14 nuovi treni Citadis costruiti da Alstom a La Rochelle. Questi treni moderni, confortevoli e accessibili hanno ciascuno una capacità di 300 posti, di cui 75 posti a sedere. Rappresentano un salto di qualità in termini di comfort e silenzio rispetto agli autobus che circolano sull'attuale linea PC, che sarà sostituita dal tram. Il materiale rotabile necessario per estendere il tram 3 rappresenta un investimento di 48 milioni di euro, coperto al 100% da Île-de-France Mobilités.
Il progetto in breve
Il prolungamento del tram 3 fino a Porte d'Asnières comprende 8 stazioni su 4,3 km di nuovi binari. Collegando la Porte de la Chapelle in 14 minuti e completando il servizio attualmente fornito dal tram 3b, l'estensione sarà utilizzata ogni giorno da 89.000 passeggeri.
Il progetto è guidato da Île-de-France Mobilités, che ha affidato la gestione del progetto alla città di Parigi e alla RATP.
Il finanziamento è fornito dalla città di Parigi, dalla regione Île-de-France e dallo Stato per un importo totale di 211 milioni di euro. Il funzionamento della futura estensione è finanziato da Île-de-France Mobilités, rappresenta 7,2 milioni di euro all'anno.