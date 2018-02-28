[I lavori stanno procedendo] Prolungamento del tram 3 fino a Porte d'Asnières

Un grande progetto per il nord-ovest di Parigi e la periferia interna

Il progetto di estensione del tram 3 a Porte d'Asnières mira a rafforzare l'offerta di trasporto pubblico in un settore in pieno sviluppo, caratterizzato da numerosi progetti urbani e dalla creazione del nuovo Tribunal de Grande Instance che aprirà le sue porte quest'anno. L'obiettivo del progetto è quello di creare un nuovo collegamento trasversale lungo il Boulevard des Maréchaux, in corrispondenza con diverse linee attuali, la RER C e la Metro 4, 13 e presto 14 a Porte de Clichy. Si tratta di un progetto che andrà a beneficio sia degli abitanti del nord-ovest di Parigi che di quelli dei comuni limitrofi. In totale, quasi 200.000 persone e 100.000 posti di lavoro saranno serviti dall'estensione.

Gli elementi essenziali sul progetto di estensione del tram 3 in video