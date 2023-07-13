Linea 15: assegnazione della sezione sud al consorzio guidato da RATPDev

È stato annunciato che il contratto di servizio pubblico per la gestione della sezione meridionale della linea 15 della metropolitana è stato aggiudicato, non a una società, ma a un consorzio formato da RATPDev, Alstom e Comfort DelGro.

Quali saranno i compiti del consorzio scelto per gestire la sezione meridionale della linea 15 della metropolitana?

Occuparsi del trasporto ferroviario con metropolitana automatica sulla sezione sud,

Gestire il funzionamento, l'assistenza, la manutenzione e il rinnovo delle varie attrezzature (stazione, parcheggio biciclette, materiale rotabile, sito di manutenzione e stoccaggio, attrezzature nelle stazioni, ecc.),

Farsi carico del rapporto con i viaggiatori, della loro accoglienza, delle loro informazioni e della vendita dei biglietti di trasporto,

Gestire la sicurezza e la protezione,

Lotta contro frodi e atti vandalici.

Il contratto entrerà in vigore il 1° ottobre 2023 per un minimo di nove anni. La sezione meridionale della linea 15 sarà messa in servizio alla fine del 2025.