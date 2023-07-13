Linea 15: assegnazione della sezione sud al consorzio guidato da RATPDev
È stato annunciato che il contratto di servizio pubblico per la gestione della sezione meridionale della linea 15 della metropolitana è stato aggiudicato, non a una società, ma a un consorzio formato da RATPDev, Alstom e Comfort DelGro.
Quali saranno i compiti del consorzio scelto per gestire la sezione meridionale della linea 15 della metropolitana?
- Occuparsi del trasporto ferroviario con metropolitana automatica sulla sezione sud,
- Gestire il funzionamento, l'assistenza, la manutenzione e il rinnovo delle varie attrezzature (stazione, parcheggio biciclette, materiale rotabile, sito di manutenzione e stoccaggio, attrezzature nelle stazioni, ecc.),
- Farsi carico del rapporto con i viaggiatori, della loro accoglienza, delle loro informazioni e della vendita dei biglietti di trasporto,
- Gestire la sicurezza e la protezione,
- Lotta contro frodi e atti vandalici.
Il contratto entrerà in vigore il 1° ottobre 2023 per un minimo di nove anni. La sezione meridionale della linea 15 sarà messa in servizio alla fine del 2025.
Linea 15 sud: una circonvallazione automatica intorno a Parigi
Con 75 km di linea, la nuova metro 15 attraverserà 45 comuni intorno a Parigi con oltre 1,5 milioni di passeggeri ogni giorno.
La sezione meridionale collegherà la stazione di Pont de Sèvres (92) a quella di Noisy-Champs (77 e 93) in 35 minuti.
Completamente automatica, questa metropolitana sotterranea forma una circonvallazione vicino e intorno a Parigi. Desaturerà le reti di trasporto pubblico esistenti nei dipartimenti della periferia e faciliterà gli spostamenti da un sobborgo all'altro per i residenti.