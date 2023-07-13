Linea 15: assegnazione della sezione sud al consorzio guidato da RATPDev

©Alstom - Samuel Dhote - un treno della futura metropolitana automatica che circolerà sulla linea 15

È stato annunciato che il contratto di servizio pubblico per la gestione della sezione meridionale della linea 15 della metropolitana è stato aggiudicato, non a una società, ma a un consorzio formato da RATPDev, Alstom e Comfort DelGro.

Quali saranno i compiti del consorzio scelto per gestire la sezione meridionale della linea 15 della metropolitana?

  • Occuparsi del trasporto ferroviario con metropolitana automatica sulla sezione sud,
  • Gestire il funzionamento, l'assistenza, la manutenzione e il rinnovo delle varie attrezzature (stazione, parcheggio biciclette, materiale rotabile, sito di manutenzione e stoccaggio, attrezzature nelle stazioni, ecc.),
  • Farsi carico del rapporto con i viaggiatori, della loro accoglienza, delle loro informazioni e della vendita dei biglietti di trasporto,
  • Gestire la sicurezza e la protezione,
  • Lotta contro frodi e atti vandalici.

Il contratto entrerà in vigore il 1° ottobre 2023 per un minimo di nove anni. La sezione meridionale della linea 15 sarà messa in servizio alla fine del 2025.

Linea 15 sud: una circonvallazione automatica intorno a Parigi

Con 75 km di linea, la nuova metro 15 attraverserà 45 comuni intorno a Parigi con oltre 1,5 milioni di passeggeri ogni giorno.

La sezione meridionale collegherà la stazione di Pont de Sèvres (92) a quella di Noisy-Champs (77 e 93) in 35 minuti.

Completamente automatica, questa metropolitana sotterranea forma una circonvallazione vicino e intorno a Parigi. Desaturerà le reti di trasporto pubblico esistenti nei dipartimenti della periferia e faciliterà gli spostamenti da un sobborgo all'altro per i residenti.

Mappa linea 15 sud
