Tzen 4: un autobus di nuova generazione arriva in Essonne

Sylvain Cambon - Un autobus elettrico sulla linea Tzen 4 a Corbeil-Essonnes
Un autobus elettrico sulla linea Tzen 4 a Corbeil-Essonnes © Sylvain Cambon

Perché una nuova linea?

In Essonne, la linea di autobus 4206 (ex 402) che collega Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes è la linea più trafficata della periferia.

Spesso saturi e soggetti a un intenso traffico stradale, gli autobus di oggi non erano più sufficienti ad assorbire la crescente domanda dei passeggeri.

Per evitare ritardi e offrire maggiore comfort a bordo, la linea 4206 viene gradualmente sostituita dalla Tzen 4 dal 10 febbraio 2026 : un lungo autobus biarticolato che percorre 14 km di infrastrutture ridisegnate, con corsie riservate per gran parte del percorso.

Nota: la linea 4206 continuerà a circolare ogni 15 minuti dal lunedì al venerdì oltre a Tzen 4.

Tzen 4: cos'è e quali sono i vantaggi?

  • Autobus biarticolati lunghi 24 metri : capacità 140 passeggeri contro 100 prima
  • Corsie dedicate per la maggior parte del percorso, per evitare ingorghi
  • 5 comuni dell'Essonne serviti in 30 stazioni: Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny e Viry-Châtillon
  • 30 stazioni completamente nuove e confortevoli : banchine estese, pensiline moderne e informazioni ai passeggeri in tempo reale
  • Autobus 100% elettrici con ricarica a terra ultraveloce (in meno di 5 minuti): una tecnologia senza precedenti nell'Île-de-France (SRS di Alstom)
  • Orari ottimizzati: obiettivo di passare ogni 5 minuti nelle ore di punta e servizio continuo dalle 5 all'1 di notte
  • Collegamenti con la RER D, il tram T12 e altre linee di autobus locali

Lo Tzen 4: un progetto che trasforma il territorio essonniano

Una fermata di Tzen 4 a Gare de Corbeil-Essonnes Zola - Sylvain Cambon
Una fermata di Tzen 4 alla stazione di Corbeil-Essonnes Zola © Sylvain Cambon

La linea Tzen 4 non è solo una nuova linea di autobus : fa parte di un progetto di riqualificazione urbana molto più ampio.

Nei comuni attraversati, gli spazi pubblici sono stati ridisegnati con nuove piazze, spazi verdi e piste ciclabili.

Il percorso della linea serve quartieri in trasformazione, servizi essenziali e negozi e collega le aree di occupazione alle abitazioni per facilitare la vita quotidiana dei residenti.

Un investimento di quasi 123 milioni di euro è stato mobilitato per costruire questa nuova infrastruttura, finanziata dalla Regione Île-de-France, dal Dipartimento dell'Essonne, dallo Stato e dall'Unione Europea.