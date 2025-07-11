Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Immagine 1 di 4

Stato + Francia Recupero
Unione europea
Regione Île-de-France
Dipartimento dell'Essonne
Île-de-France Mobilités

Notizie

Pubblicato su

Iniziano le Prove, vi spieghiamo tutto!

Iscriviti alle notizie
Tutte le notizie sul progetto

Mappa

Figure chiave

14 km

Trama

5

Comuni interessati

30

Stazioni

5h > 1h

Servizio continuo

Numerose corrispondenze

lungo l'intero percorso

47 000

Viaggiatori attesi ogni giorno

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2016
    Dichiarazione di pubblica utilità
  2. 2018-2019
    Completamento degli studi preliminari e di progetto
  3. 2020-2022
    Deviazioni delle reti concessionarie
  4. 2023-2025
    Lavori infrastrutturali (corsie dedicate agli autobus, stazioni, ...)
  5. Oggi
    dall'estate 2025
    Collaudo delle apparecchiature, test del traffico degli autobus, corsa a secco