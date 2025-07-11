Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Immagine 1 di 4
Mappa
Figure chiave
14 km
Trama
5
Comuni interessati
30
Stazioni
5h > 1h
Servizio continuo
Numerose corrispondenze
lungo l'intero percorso
47 000
Viaggiatori attesi ogni giorno
Calendario
- 2016Dichiarazione di pubblica utilità
- 2018-2019Completamento degli studi preliminari e di progetto
- 2020-2022Deviazioni delle reti concessionarie
- 2023-2025Lavori infrastrutturali (corsie dedicate agli autobus, stazioni, ...)
- Oggidall'estate 2025Collaudo delle apparecchiature, test del traffico degli autobus, corsa a secco