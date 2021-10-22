Scopri il progetto

Il territorio ha molti progetti di rinnovamento urbano: creazione di zone di sviluppo concertato (ZAC), nuovi quartieri, progetti di rinnovamento urbano (PRU). Il Tzen 4 servirà le nuove aree abitative e le strutture al fine di raggiungere il maggior numero possibile di abitanti e dipendenti. Così, attraverserà il quartiere Grande Borne e la ZAC Centre-ville a Grigny, i quartieri Plateau e Canal a Évry-Courcouronnes, il Centre Hospitalier Sud Francilien e la ZAC de la Montagne des Glaises a Corbeil-Essonnes, ecc.