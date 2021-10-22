Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Scopri il progetto

Grazie agli autobus più grandi e alle corsie dedicate su gran parte della linea, Tzen 4 offrirà corse confortevoli ed efficienti. Sostituirà la linea 4206 (ex 402) su 14 km tra "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes, la sezione più trafficata della periferia. Lo Tzen 4 è una novità mondiale: sarà il primo autobus biarticolato da 24 metri, 100% elettrico, con ricarica a terra in meno di 5 minuti.

Per poter guardare questo video, è necessario

Più confortevole

Autobus da 24 metri che possono ospitare 140 persone (rispetto alle 100 persone degli autobus dell'attuale linea 402)

Prestazioni migliori

Corsie dedicate agli autobus e priorità agli incroci, un autobus ogni 5 minuti nelle ore di punta

Più rispettoso dell'ambiente

Autobus 100% elettrici, con ricarica a terra innovativa, in meno di 5 minuti
Tzen 4 - Stazione Albert Camus a Ris-Orangis (intenzioni di sviluppo)
Tzen 4 - Station Albert Camus à Ris-Orangis (intentions d'aménagements)

Tzen 4 - Stazione Albert Camus a Ris-Orangis (intenzioni di sviluppo)

Una linea che accompagna lo sviluppo del territorio

Il Tzen 4 accoglierà più di 40.000 passeggeri al giorno. Accompagna:

  • crescita della popolazione e dell'occupazione (+18% per la popolazione e +3% per l'occupazione)
  • un aumento del pendolarismo, in particolare da e per Évry-Courcouronnes
  • un aumento degli spostamenti di studenti e giovani scolari
  • un servizio per i principali progetti del territorio: riabilitazione del quartiere Tarterêts a Corbeil-Essonnes, ZAC del centro di Grigny, rinnovamento urbano della Grande Borne a Grigny, riqualificazione dell'Agorà a Évry-Courcouronnes, ecc.

Quartieri serviti

Il territorio ha molti progetti di rinnovamento urbano: creazione di zone di sviluppo concertato (ZAC), nuovi quartieri, progetti di rinnovamento urbano (PRU). Il Tzen 4 servirà le nuove aree abitative e le strutture al fine di raggiungere il maggior numero possibile di abitanti e dipendenti. Così, attraverserà il quartiere Grande Borne e la ZAC Centre-ville a Grigny, i quartieri Plateau e Canal a Évry-Courcouronnes, il Centre Hospitalier Sud Francilien e la ZAC de la Montagne des Glaises a Corbeil-Essonnes, ecc.