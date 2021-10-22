Finanziamenti e attori
Gli attori del progetto
Infrastrutture
Molti attori pubblici si sono impegnati a finanziare gli studi del progetto: lo Stato (21%), la Regione Île-de-France (49%) e il dipartimento dell'Essonne (30%).
Materiale rotabile
Il materiale rotabile (cioè gli autobus) sarà finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Sfruttamento
L'operazione (cioè la manutenzione di autobus e stazioni, risorse umane e videosorveglianza, ecc.) sarà finanziata al 100% da Île-de-France Mobilités.
Finanziatori
Finanziando fino al 21% di Tzen 4, lo Stato si impegna a offrire ai residenti dell'Ile-de-France trasporti più efficienti per muoversi verso una città sostenibile e uno stile di vita più pacifico. Lo Stato persegue il suo obiettivo di rendere più efficiente la rete di trasporto integrandola nelle dinamiche dei territori al fine di soddisfare meglio le esigenze quotidiane degli utenti, migliorare l'accesso ai trasporti per tutti e rafforzare così l'attrattiva della regione dell'Île-de-France.
Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. La creazione di nuove linee di autobus fa parte di questo grande programma, che la Regione dedica quindi ingenti risorse finanziarie. La Regione è quindi il principale finanziatore del progetto, contribuendo al 49% del costo dell'opera.
Al fine di soddisfare al meglio le esigenze essenziali per lo sviluppo del territorio, il Dipartimento dell'Essonne destina 450 milioni di euro alla mobilità per il periodo 2017-2021. Questo investimento contribuisce, in particolare, allo sviluppo di una rete strutturante di trasporto pubblico volta a rafforzare la rete territoriale, a promuovere gli scambi con i principali poli economici e a facilitare l'accesso degli Essonniens alla rete regionale (RER, Grand Paris Express). Rende inoltre la strada una leva importante per migliorare gli spostamenti e contribuisce a sviluppare l'uso di modalità alternative e attive.