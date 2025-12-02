Véligo Location si reinventa con 19 nuovi modelli da testare e adottare

Véligo Location: 130.000 l'hanno già provato

Dalla sua messa in servizio nel 2019, Véligo Location ha permesso a più di 130.000 residenti dell'Ile-de-France di sperimentare i benefici della vita ciclistica.

I quattro modelli di e-bike disponibili (1 classica e 3 cargo) hanno dimostrato il loro valore: l'85% degli utenti è soddisfatto e vuole continuare a usufruire del servizio (al termine del loro noleggio che va dai 6 ai 9 mesi).