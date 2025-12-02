Véligo Location si reinventa con 19 nuovi modelli da testare e adottare
Véligo Location: 130.000 l'hanno già provato
Dalla sua messa in servizio nel 2019, Véligo Location ha permesso a più di 130.000 residenti dell'Ile-de-France di sperimentare i benefici della vita ciclistica.
I quattro modelli di e-bike disponibili (1 classica e 3 cargo) hanno dimostrato il loro valore: l'85% degli utenti è soddisfatto e vuole continuare a usufruire del servizio (al termine del loro noleggio che va dai 6 ai 9 mesi).
Nel 2026, la famiglia Véligo cresce: una bici per tutti in bicicletta!
Dalla prima metà del 2026, la famiglia Véligo Location si espande con nuovi modelli (19 in totale), progettati per te e la moltitudine dei tuoi usi.
Giovani, famiglie, anziani, professionisti, persone che non possono guidare una bici classica per motivi di salute: dopo l'abbonamento , la tua bici ti aspetta al punto di noleggio presso la Maison du Vélo o viene consegnata direttamente a casa tua.
Ti portiamo per un giro di prova?
19 nuovi modelli di bici: quale sarà il tuo?
Il pieghevole: la bici che si piega in quattro per te
Il modello di bici perfetto per chi vuole portarla ovunque !
La classica bici meccanica: per chi ama guidare la meccanica
Véligo Location rilascia una bici meccanica per coloro che sono sicuri dei loro polpacci e preferiscono guidare più leggeri.
La nuova bici elettrica: per viaggi sempre più confortevoli
La bici elettrica guadagna in comfort di utilizzo con : cambio automatico, abitacolo rielaborato, accensione tramite pass Navigo (fisico o dematerializzato), indicatori di direzione integrati e chiusura elettronica.
Questo nuovo modello integrerà gradualmente la flotta per sostituire l'attuale moto!
Bici cargo private: il tuo bagagliaio con i pedali
Per destreggiarsi tra scuola, shopping e attività: esiste in biciclo (corto o lungo), allungato e triciclo!
Bici cargo professionali: la bici che ha il bagagliaio
Per artigiani, commercianti, indipendenti (possibilità di noleggiare fino a cinque biciclette contemporaneamente!)
Ce n'è per tutti i gusti:
- Scooter leggero o lungo
- Allungato
- Rimorchio
- Scooter
Immagine 1 di 4
Bici adattate: pedalare è per tutti
Per ciclisti con esigenze speciali: stabilità, comfort, sicurezza e accessibilità garantiti!
All'ordine del giorno?
- Bici a basso sedile
- Triciclo, triciclo manubrio basso e triciclo con maindalier
- Tandem: biposizione, bambino adulto, fianco a fianco
- Scooter per sedie a rotelle
Immagine 1 di 3
Île-de-France Mobilités crea le Maisons du Vélo
Veri e propri spazi abitativi dedicati alla cultura ciclistica, le Maisons du Vélo, di portata regionale, sono anelli essenziali della catena della mobilità.
In queste Bike House troverete:
- Informazioni sui servizi di biciclette dell'Île-de-France Mobilités, sulle strutture ciclabili e sui servizi locali
- Riparazione : la tua bici ha un rallentamento? A voi gli strumenti e i consigli
- Noleggio a breve termine : fatti un'idea mentre guidi
- Scuole di bici : per aggiornarsi ed essere comodi al 100%
- Animazioni e laboratori : per imparare dalla comunità locale
- Servizi su misura : ogni territorio ha le sue esigenze, Île-de-France Mobilités si adatta
- E soprattutto : cogli l'occasione per provare i nuovi modelli Véligo!
7 luoghi ti danno il benvenuto dalla prima metà del 2026
Vivi in una piccola o grande corona? Perfetto.
È qui che la prima Maison du vélo apre per prima : qui, la bici assume il suo pieno significato per completare i tuoi viaggi. Per raggiungere la stazione al mattino, percorri l'ultimo miglio fino a casa tua o semplicemente contribuisci a migliorare la qualità dell'aria nella zona.
Ci vediamo molto presto alla stazione di ?
- Ermont-Eaubonne (95),
- Juvisy (91)
- Croce di Berny (92),
- Aulnay-sous-Bois (93),
- Case-Alfort (94),
- Évry-Courcouronnes (91)
- Carbone-Cave (78)
E in più: altre 7 Bike House "mobili"
L'idea? Agenzie su ruote che si spostano di città in città!
Perché iniziare a pedalare in Île-de-France?
Véligo Location e le Maisons du Vélo fanno parte di un'ambizione più ampia: triplicare la quota di ciclismo negli spostamenti nella regione parigina entro il 2030 .
Qual è la posta in gioco?
- Offrire un'alternativa concreta ed economica all'auto per decongestionare le strade
- Migliorare la qualità dell'aria
- Incoraggiare la mobilità attiva
E con già 1,6+ milioni di viaggi in bicicletta ogni giorno nell'Île-de-France, lo slancio è ben avviato.
Quali altre iniziative facilitano il ciclismo nell'Île-de-France?
- Parcheggi sicuri per biciclette : quasi 26.000 posti già in servizio in più di 300 stazioni, con 12.000 posti aggiuntivi in fase di implementazione. Il +? Sono gratuiti per gli abbonati Navigo Annual!
Obiettivo? Equipaggiare il 100% delle stazioni dell'Ile-de-France entro il 2030.
- Aiuti all'acquisto: fino a 1.200 euro per le biciclette adattate, 600 euro per le navi da carico elettriche, 400 euro per le e-bike. Una spinta concreta che ha già convinto migliaia di residenti dell'Ile-de-France a fare il grande passo.