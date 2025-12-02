Véligo Location si reinventa con 19 nuovi modelli da testare e adottare

Véligo Location: 130.000 l'hanno già provato

Dalla sua messa in servizio nel 2019, Véligo Location ha permesso a più di 130.000 residenti dell'Ile-de-France di sperimentare i benefici della vita ciclistica.

I quattro modelli di e-bike disponibili (1 classica e 3 cargo) hanno dimostrato il loro valore: l'85% degli utenti è soddisfatto e vuole continuare a usufruire del servizio (al termine del loro noleggio che va dai 6 ai 9 mesi).

Nel 2026, la famiglia Véligo cresce: una bici per tutti in bicicletta!

Dalla prima metà del 2026, la famiglia Véligo Location si espande con nuovi modelli (19 in totale), progettati per te e la moltitudine dei tuoi usi.

Giovani, famiglie, anziani, professionisti, persone che non possono guidare una bici classica per motivi di salute: dopo l'abbonamento , la tua bici ti aspetta al punto di noleggio presso la Maison du Vélo o viene consegnata direttamente a casa tua.

Ti portiamo per un giro di prova?

19 nuovi modelli di bici: quale sarà il tuo?

Il pieghevole: la bici che si piega in quattro per te

Il modello di bici perfetto per chi vuole portarla ovunque !

La bici pieghevole Véligo Location: si piega in pochi secondi, sale sul treno con te e si infila sotto la scrivania.
La classica bici meccanica: per chi ama guidare la meccanica

Véligo Location rilascia una bici meccanica per coloro che sono sicuri dei loro polpacci e preferiscono guidare più leggeri.

La prima bici meccanica di Véligo Location sta arrivando!
La nuova bici elettrica: per viaggi sempre più confortevoli

La bici elettrica guadagna in comfort di utilizzo con : cambio automatico, abitacolo rielaborato, accensione tramite pass Navigo (fisico o dematerializzato), indicatori di direzione integrati e chiusura elettronica.

Questo nuovo modello integrerà gradualmente la flotta per sostituire l'attuale moto!

Bici cargo private: il tuo bagagliaio con i pedali

Per destreggiarsi tra scuola, shopping e attività: esiste in biciclo (corto o lungo), allungato e triciclo!

Qui, la bici elettrica a tre ruote per privati di Véligo Location. Esistono altre due versioni a due ruote (corta e lunga): scegli in base alle tue esigenze
Bici cargo professionali: la bici che ha il bagagliaio

Per artigiani, commercianti, indipendenti (possibilità di noleggiare fino a cinque biciclette contemporaneamente!)

Ce n'è per tutti i gusti:

  • Scooter leggero o lungo
  • Allungato
  • Rimorchio
  • Scooter
Bicicletta professionale a tre ruote di Véligo Location
Bicicletta professionale a due ruote lunghe di Véligo Location
Bicicletta professionale estesa di Véligo Location
Noleggio rimorchio professionale Véligo
Bicicletta professionale a tre ruote di Véligo Location © Yoan Stoeckel

Bici adattate: pedalare è per tutti

Per ciclisti con esigenze speciali: stabilità, comfort, sicurezza e accessibilità garantiti!

All'ordine del giorno?

  • Bici a basso sedile
  • Triciclo, triciclo manubrio basso e triciclo con maindalier
  • Tandem: biposizione, bambino adulto, fianco a fianco
  • Scooter per sedie a rotelle
Il triciclo elettrico di Véligo Location disponibile in piccolo e grande
La bici a tre ruote per sedie a rotelle di Véligo Location
La bici tandem adulto/bambino di Véligo Location
Il triciclo elettrico di Véligo Location disponibile in piccolo e grande © Yoan Stoeckel

Île-de-France Mobilités crea le Maisons du Vélo

Veri e propri spazi abitativi dedicati alla cultura ciclistica, le Maisons du Vélo, di portata regionale, sono anelli essenziali della catena della mobilità.  

In queste Bike House troverete:

  • Informazioni sui servizi di biciclette dell'Île-de-France Mobilités, sulle strutture ciclabili e sui servizi locali
  • Riparazione : la tua bici ha un rallentamento? A voi gli strumenti e i consigli
  • Noleggio a breve termine : fatti un'idea mentre guidi
  • Scuole di bici : per aggiornarsi ed essere comodi al 100%
  • Animazioni e laboratori : per imparare dalla comunità locale
  • Servizi su misura : ogni territorio ha le sue esigenze, Île-de-France Mobilités si adatta
  • E soprattutto : cogli l'occasione per provare i nuovi modelli Véligo!

7 luoghi ti danno il benvenuto dalla prima metà del 2026

Vivi in una piccola o grande corona? Perfetto.

È qui che la prima Maison du vélo apre per prima : qui, la bici assume il suo pieno significato per completare i tuoi viaggi. Per raggiungere la stazione al mattino, percorri l'ultimo miglio fino a casa tua o semplicemente contribuisci a migliorare la qualità dell'aria nella zona.

Ci vediamo molto presto alla stazione di ?

  • Ermont-Eaubonne (95),
  • Juvisy (91)
  • Croce di Berny (92),
  • Aulnay-sous-Bois (93),
  • Case-Alfort (94),
  • Évry-Courcouronnes (91)
  • Carbone-Cave (78)

E in più: altre 7 Bike House "mobili"

L'idea? Agenzie su ruote che si spostano di città in città!

Et ce n'est qu'un début : l'objectif, ce sont 40 Maisons du Vélo d'ici à 2030, pour couvrir toute l'Île-de-France.

Perché iniziare a pedalare in Île-de-France?

La bici elettrica a basso sedile di Véligo Location
Véligo Location e le Maisons du Vélo fanno parte di un'ambizione più ampia: triplicare la quota di ciclismo negli spostamenti nella regione parigina entro il 2030 .

Qual è la posta in gioco?

  1. Offrire un'alternativa concreta ed economica all'auto per decongestionare le strade
  2. Migliorare la qualità dell'aria
  3. Incoraggiare la mobilità attiva

E con già 1,6+ milioni di viaggi in bicicletta ogni giorno nell'Île-de-France, lo slancio è ben avviato.

Quali altre iniziative facilitano il ciclismo nell'Île-de-France?

  • Parcheggi sicuri per biciclette : quasi 26.000 posti già in servizio in più di 300 stazioni, con 12.000 posti aggiuntivi in fase di implementazione. Il +? Sono gratuiti per gli abbonati Navigo Annual!

Obiettivo? Equipaggiare il 100% delle stazioni dell'Ile-de-France entro il 2030.

  • Aiuti all'acquisto: fino a 1.200 euro per le biciclette adattate, 600 euro per le navi da carico elettriche, 400 euro per le e-bike. Una spinta concreta che ha già convinto migliaia di residenti dell'Ile-de-France a fare il grande passo.