Véligo location supera il traguardo dei 10.000 clienti

Cos'è Véligo Location?

Véligo Location è il servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche (VAE) di Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France, al fine di incoraggiare lo sviluppo di questa pratica consentendo a tutti i residenti dell'Ile-de-France di scoprire l'uso delle e-bike per i loro viaggi quotidiani. Questo nuovo servizio è finanziato da Île-de-France Mobilités e dalla Regione Île-de-France e gestito da Fluow, un gruppo di aziende francesi al servizio della mobilità attiva.

Quanto costa Véligo Location?

Questo servizio di noleggio e-bike per un periodo di sei mesi è offerto ad un prezzo di 40 € al mese per l'utente, compresa la riparazione e la manutenzione della bici. L'abbonamento mensile può essere coperto fino al 50% dal datore di lavoro, da solo o in aggiunta all'abbonamento Navigo per i viaggiatori che effettuano viaggi intermodali, rendendo così l'offerta offerta ampiamente competitiva. Il resto a carico dell'abbonato sarà di 20 € al mese. Inoltre, saranno offerte tariffe ridotte e gli abbonati agli armadietti di parcheggio Véligo potranno beneficiare di uno sconto commerciale sul loro abbonamento di biciclette elettriche.