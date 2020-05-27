Véligo location supera il traguardo dei 10.000 clienti
Alcune cifre chiave sulle novità di Véligo Location:
- Sono stati registrati 3.500 abbonamenti aggiuntivi in sole tre settimane;
- L'80% degli utenti desidera estendere il proprio abbonamento oltre i sei mesi;
- quasi il 50% esprime il desiderio di acquistare una bici elettrica dopo aver restituito il proprio Véligo.
Il servizio di noleggio a lungo termine sta attirando sempre più clienti, grazie in particolare alla sua affidabilità, robustezza e un servizio clienti molto reattivo
L'opinione degli utenti di Véligo Location
- Jean-Michel – 55 anni - Parigi: "15 anni fa ho lasciato la mia auto per uno scooter, 6 mesi fa ho lasciato il mio scooter per la bici e non tornerei indietro" // "La cosa fantastica è che abbiamo una bici e abbiamo un servizio!"
- Fabienne - 45 anni - Verneuil sur Seine: "È un servizio che stavo davvero aspettando, sono stata felice di avere questa opportunità di provare prima di considerare l'acquisto"
- Heissam – 31 anni – Saint-Denis: " Véligo mi ha davvero convinto e sto davvero pensando di acquistare una bici elettrica in seguito".
- Lola – 28 anni – Parigi: "Volevo testare, iniziare senza acquistare e quindi per me è stato un buon modo per testare, per vedere se avrei usato la mia bici in qualsiasi circostanza. E la risposta è stata sì! »
Il contesto attuale ha incoraggiato molti residenti dell'Ile-de-France a rivolgersi al ciclismo. Il servizio Véligo Location sostiene questa dinamica ed è stato molto richiesto con l'avvicinarsi del deconfinamento.
La crisi sanitaria legata al Covid 19 ha temporaneamente chiuso le fabbriche. Poiché i tempi di consegna sono più lunghi, il tempo di attesa per ricevere la tua bici è prolungato di alcune settimane.
Île-de-France Mobilités sta facendo ogni sforzo per soddisfare questa domanda e aumenterà la capacità totale di Véligo Location di 5.000 biciclette aggiuntive entro la fine del 2020 e altre 500 biciclette cargo (longtail, bicilindriche e scooter) saranno disponibili all'inizio del 2021.
Il servizio dovrebbe continuare a fidelizzare gli abitanti della regione dell'Île-de-France e convincerli ad acquistare una bici elettrica alla fine dell'esperienza, una scelta accompagnata da Île-de-France Mobilités che offre un aiuto all'acquisto del 50% del prezzo della bici con un tetto di 500 euro.
Cos'è Véligo Location?
Véligo Location è il servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche (VAE) di Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France, al fine di incoraggiare lo sviluppo di questa pratica consentendo a tutti i residenti dell'Ile-de-France di scoprire l'uso delle e-bike per i loro viaggi quotidiani. Questo nuovo servizio è finanziato da Île-de-France Mobilités e dalla Regione Île-de-France e gestito da Fluow, un gruppo di aziende francesi al servizio della mobilità attiva.
Quanto costa Véligo Location?
Questo servizio di noleggio e-bike per un periodo di sei mesi è offerto ad un prezzo di 40 € al mese per l'utente, compresa la riparazione e la manutenzione della bici. L'abbonamento mensile può essere coperto fino al 50% dal datore di lavoro, da solo o in aggiunta all'abbonamento Navigo per i viaggiatori che effettuano viaggi intermodali, rendendo così l'offerta offerta ampiamente competitiva. Il resto a carico dell'abbonato sarà di 20 € al mese. Inoltre, saranno offerte tariffe ridotte e gli abbonati agli armadietti di parcheggio Véligo potranno beneficiare di uno sconto commerciale sul loro abbonamento di biciclette elettriche.
