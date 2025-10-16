La Carta Scolastica delle Linee Regolari viene rilasciata agli studenti subordinatamente al rispetto di determinate condizioni (distanza tra casa e scuola, età).

È valido per un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico tra casa e scuola, sulle linee OPTILE interessate. La carta scuola, linee regolari, RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) consente anche un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra la scuola e il luogo del pranzo.

