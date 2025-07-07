Quanto costa la carta Scol'R?
Île-de-France Mobilités finanzia gran parte dei costi del trasporto scolastico e fissa la tariffa regionale per la carta Scol'R: 346,66 euro nel 2025/2026.
I consigli dipartimentali aiutano le famiglie a finanziare questi biglietti. Rivolgiti al tuo dipartimento.
Si prega di notare:
- gli studenti idonei beneficiano della tessera SCOL'R Junior, il cui prezzo è fissato a 24,80 euro;
- Il rimborso del 100% del pacchetto imagine R per i titolari di una carta Scol'R Junior è possibile anche per gli studenti idonei.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le informazioni sulla carta Scol'R.