Come posso ottenere la carta Scol'R?
Le procedure per ottenerlo sono diverse a seconda del reparto.
- Se vivi in Seine et Marne, Yvelines, Essonne o Val d'Oise, trova le informazioni sulla carta Scol'R per sapere se è necessario informarsi presso il tuo comune o con il corriere.
Servizi da contattare in base al proprio dipartimento:
- Seine et Marnes 77: 01 87 05 23 77 (14-17) o [email protected]
- Yvelines 78: 01 39 23 17 40 (14h-16h30) o [email protected]
- Essonne 91: 01 69 91 69 80 (14-17) o [email protected]
- Essonne 95: 01 34 20 52 70 (14h-17h) o [email protected]