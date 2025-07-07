Come posso ottenere la carta Scol'R?

Le procedure per ottenerlo sono diverse a seconda del reparto.

  • Se vivi in Seine et Marne, Yvelines, Essonne o Val d'Oise, trova le informazioni sulla carta Scol'R per sapere se è necessario informarsi presso il tuo comune o con il corriere.

Servizi da contattare in base al proprio dipartimento: