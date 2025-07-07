Quali sono le condizioni per beneficiare della carta Scol'R?

Aggiornato su 07 luglio 2025

Per beneficiare della carta Scol'R è necessario:

  • Risiedere nell'Île-de-France (può essere mantenuto un solo indirizzo di residenza)
  • Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento
  • Frequentare l'istruzione primaria o secondaria o un corso di preparazione all'apprendistato ed essere scolarizzati in un istituto pubblico o privato e con un contratto di associazione
  • Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione
  • Essere domiciliati a 3 km o più dall'istituto scolastico.

Scopri di più sulla carta Scol'R