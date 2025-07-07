Quali sono le condizioni per beneficiare della carta Scol'R?
Per beneficiare della carta Scol'R è necessario:
- Risiedere nell'Île-de-France (può essere mantenuto un solo indirizzo di residenza)
- Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento
- Frequentare l'istruzione primaria o secondaria o un corso di preparazione all'apprendistato ed essere scolarizzati in un istituto pubblico o privato e con un contratto di associazione
- Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione
- Essere domiciliati a 3 km o più dall'istituto scolastico.