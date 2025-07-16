Come faccio a controllare i biglietti di trasporto nel mio telefono o smartwatch?
Hai acquistato biglietti di trasporto con il tuo telefono o Samsung Galaxy Watch? Consultali andando alla scheda "Acquisto" o "Biglietti" dell'applicazione Île-de-France Mobilités.
I passaggi seguenti mostrano come farlo al telefono.
Passaggio 1: vai a Acquista
Passaggio 2: visualizza i biglietti acquistati
Se i tuoi biglietti sono sul tuo Samsung Galaxy Watch, puoi anche visualizzarli direttamente sull'orologio. Assicurati che il tuo orologio sia compatibile con Île-de-France Mobilités.
Nota importante: nell'applicazione Île-de-France Mobilités vengono visualizzati solo i biglietti validi. I biglietti utilizzati, rimborsati o scaduti non verranno più visualizzati.