FAQ:
Caricamento dei biglietti sul telefono
- In quale telefono Android e smartwatch è possibile caricare biglietti?
- Come faccio a controllare i biglietti di trasporto nel mio telefono o smartwatch?
- Quali biglietti di trasporto posso acquistare dal mio telefono o smartwatch?
- Con un biglietto caricato nel mio telefono o un orologio connesso, posso viaggiare sull'intera rete di trasporti dell'Île-de-France.
- Con un telefono o un orologio connesso, convalido per una sola persona
- Perché non riesco ad acquistare un biglietto sul mio telefono?