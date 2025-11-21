Hai un problema di compatibilità e/o un problema di convivenza? Niente panico! Ti diamo la soluzione.

In generale

In caso di problemi durante l'acquisto:

Assicurati che il telefono sia compatibile con il biglietto o il piano che desideri acquistare.

Utilizzare un nuovo dispositivo o supporto per il secondo biglietto perché alcuni biglietti non possono coesistere contemporaneamente nello stesso supporto: se uno è presente sul supporto, l'altro non verrà offerto in vendita. Questo è il caso, ad esempio, dei biglietti a tariffa intera e a tariffa ridotta o dei biglietti della regione <>degli aeroporti di Parigi con biglietto Metro-Treno-RER. Sarà quindi necessario utilizzare un altro supporto accanto ad esso come un pass Navigo Easy.

Utilizza i biglietti già presenti prima di acquistarne uno nuovo.

Suggerimenti per rendere più facile spostarsi

Ecco i nostri suggerimenti per evitare di incontrare un problema di compatibilità in movimento.

1. Conservare i biglietti per l'aeroporto separatamente

Per semplicità, conserva il tuo biglietto "Paris Région Airports" su un pass Navigo Easy separato. Spesso entra in conflitto con altri biglietti. Lo stesso vale per il biglietto t+, che sta scomparendo.

2. Verifica disponibilità

Non tutti i biglietti sono disponibili per l'acquisto e l'archiviazione su tutti i canali e dispositivi. Assicurati che il biglietto che desideri sia compatibile con il dispositivo di tua scelta (telefono, orologio connesso, Navigo Easy) e il canale di vendita (telefono, distributore automatico).

Verificare la compatibilità dei biglietti

3. I pacchetti hanno la priorità

Se hai sia un biglietto che un pacchetto sul tuo telefono, il piano verrà sempre convalidato per primo. Fai attenzione se acquisti un biglietto Metro-Treno-RER e un pacchetto Paris Visite che desideri utilizzare solo il giorno successivo.

● Questa regola si applica a tutti i piani senza una data di inizio specifica.

● Un pass giornaliero Navigo è valido solo per la data scelta.

● Un pacchetto Paris Visite, una volta caricato, è valido dalla successiva convalida.

D'altra parte, tutto va bene se hai un biglietto Metro-Treno-RER e un pass Navigo Day sullo stesso dispositivo, il biglietto Metro-Treno-RER non verrà utilizzato finché il tuo pass Navigo Day è valido.

4. 1 Pass = 1 persona

Se viaggi con altri, non puoi condividere un pass o un telefono Android. Tuttavia, è possibile dall'app Mappe creare diverse mappe virtuali. Per viaggiare, scegli la carta che desideri utilizzare dall'app Mappe sul tuo iPhone.

Se hai 2 biglietti sul tuo pass Navigo Easy, convalida il tuo pass due volte di seguito, ti negherà l'accesso la seconda volta e conterà solo un biglietto. Quando si viaggia con gli altri, ognuno deve avere il proprio pass.

Hai bisogno di maggiori informazioni?

