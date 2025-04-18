La ricarica dei biglietti è disponibile sui seguenti dispositivi Android:

Telefoni Samsung Galaxy (vedi l'elenco sul sito Web Samsung) con un elemento sicuro e con Android 6.0 o versioni successive;

Telefoni con Android 8.0 o versioni successive (esclusi Google Pixel 4 e versioni precedenti e Google Nexus)

Samsung Galaxy Watch Smartwatch modello 4 o superiore.

Per caricare i biglietti nel tuo telefono Android o smartwatch, è necessario un passaggio di installazione specifico.

Nel caso in cui il telefono non sia compatibile per caricare i biglietti nel telefono, è probabilmente possibile utilizzare il telefono per visualizzare e caricare il pass Navigo.

Nota: il servizio è offerto tramite Google Play, i modelli più recenti dei marchi Huawei e Honor non possono accedervi