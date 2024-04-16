Come installare il servizio di acquisto e caricamento biglietti in un telefono Android?

Aggiornato su 16 aprile 2024

È necessario un passaggio di installazione per poter caricare in modo sicuro i biglietti di trasporto nel telefono Android. Questo passaggio richiede l'accesso alla rete di telecomunicazione o WIFI.

Carica l'ultima versione dell'app su Google Play, attiva NFC e seleziona Acquista (o Biglietti) > Sul mio telefono. L'app mobile ti informa sulla compatibilità della tua attrezzatura e ti guida attraverso i passaggi:

- Verifica della compatibilità del telefono,

- Installazione di un'applicazione complementare, se richiesta: Contactless Ticket o My Navigo Tickets,

- Finalizzazione dell'installazione che prepara il telefono. Quest'ultimo passaggio può richiedere fino a 2 minuti.

 Ricorda: non chiudere l'applicazione durante la fase di installazione (specialmente durante la fase di finalizzazione).

Dopo aver installato il servizio:

  • Acquista biglietti di trasporto dal tuo telefono,
  • Quindi viaggia con facilità con il tuo telefono.