FAQ:
Installazione del servizio di ricarica biglietti sul telefono o sullo smartwatch
- Come installare il servizio di acquisto e caricamento biglietti in un telefono Android?
- Perché è necessario un passaggio di installazione al primo utilizzo?
- Perché consentire la gestione delle chiamate?
- Come faccio a sapere quale app aggiuntiva sto utilizzando?
- Non riesco a installare il servizio di acquisto e caricamento biglietti in un telefono Android
- Cosa fare se il servizio è installato nella scheda SIM E nel telefono Android?
- Posso continuare a utilizzare il servizio sulla mia carta SIM Orange o SOSH?
- Ho un telefono con due slot SIM