Il servizio di caricamento biglietti nel telefono Android richiede un passaggio di installazione.

Assicurati di avere un buon accesso alla rete, alle telecomunicazioni o al WIFI e un telefono compatibile.

In caso di dubbio, è possibile riprendere il processo di installazione da

Contattaci >I miei biglietti di trasporto acquistati [...] /Riscontro problemi di installazione dopo l'autenticazione al tuo account Île-de-France Mobilités Connect.

L'app esegue un controllo della tua attrezzatura e ti guida passo dopo passo.

Se il problema persiste, un messaggio di errore indicherà il problema riscontrato.

Nel caso in cui il telefono non sia compatibile per caricare i biglietti nel telefono, è probabilmente possibile utilizzare il telefono per visualizzare e caricare il pass Navigo.