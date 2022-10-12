Come faccio a sapere quale app aggiuntiva sto utilizzando?
Per conoscere l'applicazione complementare utilizzata dal servizio sul tuo cellulare, devi solo guardare il popin visualizzato alla fine dei tuoi acquisti:
· Se ti dice che i tuoi biglietti sono stati caricati sulla tua carta SIM o sull'elemento sicuro del tuo telefono, il servizio utilizza l'applicazione complementare "Ticket contactless";
· Se ti dice che i tuoi biglietti sono stati caricati nell'applicazione "My Navigo Tickets", il servizio utilizza questa applicazione complementare.