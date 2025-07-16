In alcuni casi molto specifici, è possibile che il servizio sia installato sia nella scheda SIM che nell'elemento sicuro del telefono o nell'applicazione complementare My Navigo Tickets.

Se il servizio è presente in più posizioni, l'applicazione consente di selezionare quella a cui si desidera accedere. Una volta selezionata la posizione, l'app visualizzerà il suo contenuto e tutti i nuovi acquisti verranno caricati in quella posizione.

Tuttavia, durante le convalide e i controlli, Android potrebbe comunque chiederti di selezionare la posizione da utilizzare. Se si desidera evitare questo passaggio, su alcuni telefoni, è possibile forzare la posizione utilizzata per le convalide future nelle impostazioni NFC del telefono: