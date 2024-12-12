Questo passaggio è necessario per configurare il tuo telefono Android e memorizzare i biglietti di trasporto (biglietto, pacchetto Navigo, ecc.) in modo sicuro. Per fare ciò, è necessario installare un'applicazione aggiuntiva a seconda del modello di telefono:

-Se hai un telefono Samsung Galaxy (elenco dei modelli compatibili sul sito Web Samsung) o una SIM con biglietti, dovrai installare l'applicazione complementare Ticket contactless per accedere all'elemento sicuro.

-L'app Ticket contactless è necessaria anche sul Samsung Galaxy Watch.

-Se il tuo telefono Android non ha un elemento sicuro, dovrai installare l'applicazione complementare My Navigo Tickets per memorizzare direttamente i tuoi biglietti. In questo caso, fai attenzione a non disinstallarlo o eliminare i suoi dati in quanto ciò comporterà la perdita dei tuoi biglietti.

Queste app devono essere conservate nel telefono per il funzionamento del servizio.