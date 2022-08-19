Come contattare l'Agenzia Navigo Annuale?
Le risposte alle domande più frequenti sono disponibili nella sezione FAQ dedicata al pass annuale Navigo, con ogni risposta l'accesso al contatto più appropriato. Ti consigliamo di leggerlo prima di contattare l'Agenzia Navigo Annuale.
Puoi accedere a molti servizi online sul tuo spazio personale "My Navigo", ad esempio certificato, rinnovo, sospensione, risoluzione, dichiarazione di smarrimento/furto, aggiornamento dei tuoi dati di contatto, ecc.
Per qualsiasi altra richiesta relativa al tuo pass annuale Navigo e che richieda un contatto, l'Agenzia Navigo Annuel può essere contattata telefonicamente, via e-mail o per posta.
Esempi di richieste che possono essere indirizzate all'Agenzia Navigo Annuale:
- Domanda di certificato forfettario (rimborso datore di lavoro...);
- Dichiarazione di non ricezione di un pass;
- Modifica delle zone di validità del pacchetto (ad eccezione dei prezzi senior);
- Modifica dei metodi di pagamento (ad eccezione dei prezzi senior) o delle coordinate bancarie.
Modifica del pass Navigo
Le richieste di modifica del pass Navigo (foto, identità, ecc.) possono essere effettuate solo presso le agenzie commerciali, gli sportelli multiservizio dei vettori e alcuni sportelli RATP.
Ecco i dati di contatto dell'Agenzia Navigo Annuale:
- Telefono : 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo)
- Posta:
Agenzia annuale Navigo
TSA 16606
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
- E-mail: [email protected]