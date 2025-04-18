Come posso utilizzare il mio account Île-de-France Mobilités Connect nelle applicazioni di carpooling?
È possibile utilizzare il proprio account Île-de-France Mobilités Connect (ex Navigo Connect) nelle applicazioni partner di carpooling (Karos, Ynstant e BlaBlaCar Daily).
Karos: https://www.karos.fr
Ynstant: https://www.ynstant.io/
BlaBlaCar Daily : https://blablacardaily.com/
L'utilizzo del tuo account Île-de-France Mobilités Connect ti consente di registrarti più rapidamente con i nostri partner ed evitare di avere più nomi utente e password.
Per utilizzare Île-de-France Mobilités Connect all'interno di queste applicazioni di carpooling:
- Scegli Île-de-France Mobilités Connect come soluzione di autenticazione;
- Inserisci le tue credenziali Île-de-France Mobilités Connect (e-mail e password);
- Accetta la condivisione dei dati da Île-de-France Mobilités all'operatore. Solo i dati essenziali per la registrazione (indirizzo e-mail, cognome, nome e data di nascita) saranno trasmessi all'operatore.
Se hai già effettuato l'accesso con il tuo account Île-de-France Mobilités Connect e desideri utilizzare un altro account, ricordati di chiudere prima la sessione nell'area di gestione di Île-de-France Mobilités Connect.