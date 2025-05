Il mio account

Il tuo account Île-de-France Mobilités Connect

Île-de-France Mobilités Connect è il nuovo nome di Navigo Connect. Accedi facilmente al tuo account utilizzando gli identificatori già in tuo possesso (indirizzo e-mail e password) per il tuo account Navigo / Île-de-France Mobilités.

Il tuo account Île-de-France Mobilités Connect ti permette di:

gestire il tuo pass Navigo, i tuoi biglietti e il tuo profilo;

seguire in tempo reale la situazione del traffico delle tue linee, aggiungere i tuoi viaggi preferiti e consultare le varie ricerche di percorso;

registrarsi rapidamente ai servizi di carpooling partner (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily);

acquistare biglietti e abbonamenti Navigo sulle app del trasporto pubblico (Bonjour RATP, Transdev Île-de-France e SNCF Connect);

per acquistare il tuo pass Vélib' a breve termine.

Come puoi vedere, grazie a Île-de-France Mobilités Connect, avrai bisogno di un solo account per gestire tutta la tua mobilità nella regione dell'Île-de-France.

Rimani connesso per scoprire i servizi futuri (ciclismo, car-sharing, ecc.) sul tuo account.