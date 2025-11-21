Grazie al tuo telefono, niente più attese allo sportello e alle macchinette!

Un servizio di acquisto di biglietti di trasporto (biglietti, pass Navigo, ecc.) è offerto in diverse applicazioni mobili Android e iOS :

Questo servizio fornito da Île-de-France Mobilités consente di acquistare biglietti di trasporto Ile-de-France su un telefono NFC compatibile per ricaricare un pass Navigo o per convalidare con il telefono o l'orologio connesso.

Ti consigliamo di essere autenticato su Île-de-France Mobilités Connect durante l'acquisto per ricevere una prova di acquisto nominativa e ritirarla successivamente dall'applicazione Île-de-France Mobilités.