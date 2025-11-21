Come funziona l'acquisto di biglietti sul mio telefono o orologio connesso?

Aggiornato su 21 novembre 2025

Grazie al tuo telefono, niente più attese allo sportello e alle macchinette!
Un servizio di acquisto di biglietti di trasporto (biglietti, pass Navigo, ecc.) è offerto in diverse applicazioni mobili Android e iOS :

Questo servizio fornito da Île-de-France Mobilités consente di acquistare biglietti di trasporto Ile-de-France su un telefono NFC compatibile per ricaricare un pass Navigo o per convalidare con il telefono o l'orologio connesso.

Ti consigliamo di essere autenticato su Île-de-France Mobilités Connect durante l'acquisto per ricevere una prova di acquisto nominativa e ritirarla successivamente dall'applicazione Île-de-France Mobilités.

Per ricaricare i biglietti su un pass Navigo con un telefono (Android e iOS)

  • Vai alla sezione "acquisto" della tua app
  • Presenta il tuo pass Navigo sul retro del telefono per visualizzarne il contenuto
  • Scegli un biglietto da acquistare. Dovrai presentare nuovamente il tuo pass Navigo sul retro del telefono per caricare il biglietto acquistato.
  • Convalida con il tuo pass Navigo come al solito
    Scopri come caricare un pass Navigo con il tuo telefono in video su Android e iOS.

Per caricare i biglietti su un telefono (Android e iOS) e convalidare direttamente con

  • Scegli il biglietto che desideri acquistare, verrà archiviato in modo sicuro nel tuo telefono.
  • Presenta il retrodel telefono di fronte al validatore e convalida

Nota: i biglietti caricati nel pass Navigo e quelli caricati nel telefono non sono sincronizzati. Dovrai scegliere se utilizzare il tuo pass Navigo o il tuo telefono.

Scopri come caricare un biglietto sul tuo telefono in video su Android e iOS.

Per caricare un biglietto su uno smartwatch (Android e iOS) e convalidare con
Sul telefono con cui è associato l'orologio connesso:

  • Scegli il biglietto che desideri acquistare e caricalo sull'orologio. Questo verrà memorizzato in modo sicuro nel tuo smartwatch.
  • Usa il tuo smartwatch per convalidare e visualizzare i tuoi biglietti.
  • Nota: i biglietti caricati nel pass Navigo e quelli caricati nel telefono o nello smartwatch non sono sincronizzati. Dovrai scegliere se utilizzare il tuo pass Navigo o il tuo telefono o orologio connesso.

1 carta Navigo su iPhone = 1 viaggiatore

Su iOS, è possibile creare diverse mappe virtuali per memorizzare i biglietti di altri viaggiatori. Ecco i passaggi da seguire dall'applicazione Île-de-France Mobilités:

  • Dal menu di acquisto della tua app, scegli l'opzione "Sul mio iPhone"
  • Seleziona la carta su cui desideri acquistare un biglietto
  • Hai bisogno di una nuova carta virtuale per viaggiare con gli altri? Creane uno nuovo con facilità
  • Fai i tuoi acquisti come al solito
  • Per viaggiare, scegli la carta che desideri utilizzare dall'app Mappe sul tuo iPhone
  • Puoi anche scegliere una carta al volo premendo il pulsante laterale destro sul tuo iPhone 2 volte

1 carta Navigo = 1 viaggiatore