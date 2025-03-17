Ho problemi con il mio account Île-de-France Mobilités Connect

Aggiornato su 17 marzo 2025

Sei abbonato a Navigo ma non utilizzi un account cliente?

Spieghiamo come e perché è importante associare i tuoi abbonamenti al tuo spazio Ile-de-France Mobilités Connect

Perché è importante?

  • Recupera le fatture e la prova d'acquisto
  • Avere accesso alle campagne di compensazione
  • Tieni traccia dei tuoi abbonamenti online

Fase 1

Per poter guardare questo video, è necessario

Fase 2

Per poter guardare questo video, è necessario

Hai perso il nome utente o la password? Non riesci a creare un account? Hai problemi tecnici? Vai alla sezione Aiuto Île-de-France Mobilités Connect.