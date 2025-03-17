Come posso richiedere un rimborso?

Aggiornato su 17 marzo 2025

Una campagna di compensazione è organizzata da Île-de-France Mobilités dal 18 marzo al 15 aprile 2025 (inclusi). Questa campagna riguarda la puntualità nel 2024 di alcuni assi della RER B, RER C e della linea tram-treno T12.

Passaggi per richiedere un rimborso

  1. Accedi all'area retribuzioni: vai all'area compensazione per i clienti Navigo.
  2. Seleziona l'operazione che fa per te: scegli l'asse RER o tram-treno che utilizzi abitualmente.
  3. Controlla i requisiti di idoneità: assicurati che la tua situazione soddisfi tutti i criteri descritti.
  4. Conferma la tua scelta: se sei idoneo, fai clic sul pulsante "Applica" nella parte inferiore della pagina della transazione.
  5. Accedi: accedi con il tuo account Île-de-France Mobilités Connect. Se non hai un account, dovrai crearne uno.

Condizioni importanti

  • Solo i clienti maggiorenni o minorenni emancipati possono presentare domanda. Per i minori, un tutore legale deve fare la richiesta.
  • Questa campagna non si occupa di richieste specifiche e personali, come il rimborso del pacchetto da parte dei dipartimenti (immagina R, Senior), i biglietti smagnetizzati o qualsiasi altra richiesta che richieda un'elaborazione individuale.
  • Nessuna richiesta verrà elaborata allo sportello o tramite i servizi clienti RATP e Transilien SNCF.

Supporto tecnico

Se hai problemi ad accedere al tuo account Île-de-France Mobilités Connect, consulta la pagina delle domande frequenti su Île-de-France Mobilités Connect per assistenza.