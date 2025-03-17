L'importo del rimborso dipende dal numero di pagamenti mensili del pacchetto Navigo detenuti durante i mesi in cui la puntualità dell'asse era inferiore all'80%, nonché dal tipo di pacchetto e dalle zone tariffarie coperte.

In generale, se sei idoneo, l'importo a cui hai diritto è calcolato sulla base dell'ultima somma forfettaria detenuta durante il periodo in questione.

A causa dei numerosi scenari possibili, l'importo esatto non può essere visualizzato in anticipo. Devi avviare una domanda online: l'importo corrispondente alla tua situazione verrà visualizzato automaticamente alla fine del corso.

L'elenco degli importi rimborsabili è disponibile nella sezione "Importi rimborsati" della pagina dei dettagli di ciascuna transazione. Trova queste informazioni nell'area di compensazione per i clienti Navigo.

La campagna di rimborso si concentra sulla puntualità dell'anno 2024 e gli importi rimborsati sono calcolati sulla base delle tariffe dei pacchetti in vigore al 31 dicembre 2024.