A quanto ammonterà il mio rimborso?
A quale importo ho diritto?
L'importo del rimborso dipende dal numero di pagamenti mensili del pacchetto Navigo detenuti durante i mesi in cui la puntualità dell'asse era inferiore all'80%, nonché dal tipo di pacchetto e dalle zone tariffarie coperte.
In generale, se sei idoneo, l'importo a cui hai diritto è calcolato sulla base dell'ultima somma forfettaria detenuta durante il periodo in questione.
A causa dei numerosi scenari possibili, l'importo esatto non può essere visualizzato in anticipo. Devi avviare una domanda online: l'importo corrispondente alla tua situazione verrà visualizzato automaticamente alla fine del corso.
L'elenco degli importi rimborsabili è disponibile nella sezione "Importi rimborsati" della pagina dei dettagli di ciascuna transazione. Trova queste informazioni nell'area di compensazione per i clienti Navigo.
La campagna di rimborso si concentra sulla puntualità dell'anno 2024 e gli importi rimborsati sono calcolati sulla base delle tariffe dei pacchetti in vigore al 31 dicembre 2024.
Non capisco l'importo visualizzato durante la mia richiesta di rimborso
L'importo del rimborso viene calcolato automaticamente al momento della richiesta, sulla base degli acquisti registrati sul pass Navigo o sull'account cliente durante il periodo in questione.
Se l'importo visualizzato differisce da quello ricevuto da un vicino o da un collega che utilizza la stessa linea, verifica di trovarti nella stessa situazione: tipo di pacchetto, zone tariffarie, numero di pagamenti mensili trattenuti nei mesi interessati e luogo di residenza inserito.