Sono necessarie circa tre settimane tra una richiesta finalizzata e convalidata da Île-de-France Mobilités e il momento in cui il trasferimento è visibile sul tuo conto. Questo periodo può essere più lungo quando ci sono documenti giustificativi da verificare.

Se la tua richiesta viene convalidata, ti verrà inviata un'e-mail al momento del trasferimento. Un ritardo di 3 o 4 giorni può verificarsi prima che il trasferimento appaia sul tuo conto con oggetto "REMB IMAGINE R ILE-DE-FRANCE MOBILITES".