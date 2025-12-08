Operazione di rimborso - titolari di carta Scol'R Junior
Per facilitare la mobilità dei bambini abbonati a Scol'R nelle periferie esterne, Île-de-France Mobilités offre un rimborso del 100% del pacchetto imagine R Junior. Questo rimborso è offerto solo agli utenti in possesso di una carta Scol'R Junior per l'anno scolastico 2025-2026.
1. Quali sono le condizioni di ammissibilità per questa operazione di rimborso?
Per beneficiare del rimborso del pacchetto imagine R valido per l'anno scolastico 2025-2026, l'utente deve:
- Essere in possesso di una tessera Scol'R Junior valida per l'anno scolastico 2025-2026
- E possedere un pacchetto Imagine R Junior valido per l'anno scolastico 2025-2026
- Avere meno di 11 anni al 31 dicembre 2025
- Si prega di notare che nessuna domanda al di fuori di questi criteri sarà accettata
2. Come posso presentare una richiesta di rimborso?
La richiesta di rimborso deve essere presentata dal pagatore del pacchetto, che è considerato il tutore legale dell'utente. All'utente minorenne non viene chiesto di creare un account per ottenere un rimborso per il pagatore.
Se l'utente soddisfa i requisiti di idoneità di cui alla domanda 1, il pagatore deve:
- Vai alla pagina dedicata all'operazione e clicca sul pulsante "Invia una domanda", in fondo alla pagina
- Accedi o crea un account Île-de-France Mobilités Connect: questo è necessario per trovare gli acquisti che hai effettuato e calcolare l'importo che ti verrà rimborsato. Se hai problemi ad accedere al tuo account Île-de-France Mobilités Connect, visita la pagina delle FAQ Île-de-France Mobilités Connect
- Depositare una copia fronte/retro della carta Scol'R Junior dell'utente nel processo di candidatura online (in un unico documento)
Assicurati che i documenti giustificativi siano completi, leggibili, inalterati e includano il nome dell'utente.
Le richieste di rimborso vengono effettuate esclusivamente online: nessuna richiesta può essere elaborata presso gli sportelli dai servizi clienti RATP o SNCF, né telefonicamente dall'Agenzia Navigo.
Può essere concesso un solo rimborso per utente.
3. Quando posso fare domanda?
Hai tempo fino al 30 aprile 2026 per andarealla pagina dedicata all'operazione e cliccare sul pulsante "Invia una richiesta".
4. Quanto mi verrà rimborsato?
Per un utente in possesso di una carta Scol'R Junior per l'anno scolastico 2025-2026 e di un pacchetto Imagine R Junior valido nello stesso periodo, l'importo rimborsato sarà di € 24,80.
5. Come riceverò il mio rimborso?
Il rimborso sarà pagato al pagatore del pacchetto imagine R detenuto dall'utente.
Tutti i rimborsi vengono effettuati tramite bonifico sul conto bancario conosciuto o inserito nel processo di candidatura online.
Se hai già registrato un RIB per gli addebiti diretti, è su questo conto che verrà effettuato il trasferimento. Verifica di aver registrato il voucher RIB sul tuo account online per evitare di prolungare il periodo di rimborso, altrimenti puoi farlo sul tuo spazio personale.
Se hai pagato il tuo pacchetto con carta di credito o in contanti, puoi inserire i tuoi dati bancari nel processo di richiesta di rimborso.
6. Quando riceverò un rimborso?
Sono necessarie circa tre settimane tra una richiesta finalizzata e convalidata da Île-de-France Mobilités e il momento in cui il trasferimento è visibile sul tuo conto. Questo periodo può essere più lungo quando ci sono documenti giustificativi da verificare.
Se la tua richiesta viene convalidata, ti verrà inviata un'e-mail al momento del trasferimento. Un ritardo di 3 o 4 giorni può verificarsi prima che il trasferimento appaia sul tuo conto con oggetto "REMB IMAGINE R ILE-DE-FRANCE MOBILITES".
7. Come posso controllare lo stato della mia domanda?
Per trovare tutte le richieste di rimborso che hai effettuato nell'area di compensazione Île-de-France Mobilités e visualizzarne lo stato, vai alla pagina di monitoraggio della richiesta (dovrai accedere al tuo account Île-de-France Mobilités Connect).
8. Ho fatto domanda ma il sistema mi dice che non sono idoneo
Verifica che l'utente per il quale stai facendo domanda soddisfi entrambi i criteri di idoneità:
- Essere in possesso di una tessera Scol'R Junior valida per l'anno scolastico 2025-2026
- Essere titolare di un pacchetto Imagine R Junior valido per l'anno scolastico 2025-2026
- Avere meno di 11 anni al 31 dicembre 2025
9. Ho problemi a presentare la mia domanda
Ho problemi con il mio account Île-de-France Mobilités Connect
Hai perso il nome utente o la password? Non riesci a creare un account? Hai problemi tecnici? Vai alla sezione FAQ Île-de-France Mobilités Connect.
Hai difficoltà a fare la tua richiesta? C'è un problema tecnico?
Scrivici tramite questo modulo o chiamaci allo 09 70 82 82 83.