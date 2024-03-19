Come posso monitorare le mie richieste di rimborso?
Per trovare tutte le richieste di rimborso che hai effettuato nell'area di compensazione Ile-de-France Mobilités e visualizzarne lo stato, vai a questa pagina https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr/suivi (dovrai accedere al tuo account Ile-de-France Mobilités Connect).
Per ogni richiesta che hai fatto, sarai in grado di vedere lo stato del suo avanzamento:
- Richiesta accettata - In attesa di ordine di trasferimento
- Richiesta accettata - Trasferimento effettuato
- Documenti giustificativi in fase di verifica
- richiesta respinta (il motivo del rifiuto sarà specificato)
Sarai anche in grado di visualizzare i dettagli di ogni richiesta facendo clic sul pulsante "visualizza".
Si prega di notare che dopo aver inviato una domanda, riceverai e-mail di conferma per ogni passaggio importante.