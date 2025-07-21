Come posso ricaricare il pacchetto sul mio pass una volta che il mio rinnovo è effettivo?
Una volta ricevuta la conferma dell'abbonamento, puoi aggiornare il tuo pass:
- Per telefono: dall'applicazione Ile-de-France Mobilités o da quelle dei rivenditori ufficiali;
- Sulle macchine di vendita delle stazioni RATP o delle stazioni SNCF Transilien;
- Negli sportelli, nei punti vendita e nelle agenzie commerciali dei vettori RATP e Transilien SNCF.
Come posso ricaricare il mio piano sul mio telefono?
Prerequisiti: controlla se il tuo telefono ti consente di caricare il piano: quali telefoni possono caricare un pass Navigo?
Dall'app Ile-de-France Mobilités
- Nel menu "Acquista".
- Fai clic su "Sul mio pass Navigo" e posiziona il pass contro il retro del telefono per visualizzarne il contenuto.
Su iPhone, è necessario fare clic su "Leggi il mio pass" prima di presentare il pass nella parte superiore del telefono.
- Accetta la transazione in sospeso facendo clic su "Finalizza".
Come posso leggere correttamente un pass Navigo con il mio telefono?