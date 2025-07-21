Come posso ricaricare il pacchetto sul mio pass una volta che il mio rinnovo è effettivo?

Aggiornato su 21 luglio 2025

Una volta ricevuta la conferma dell'abbonamento, puoi aggiornare il tuo pass:

Come posso ricaricare il mio piano sul mio telefono?

Prerequisiti: controlla se il tuo telefono ti consente di caricare il piano: quali telefoni possono caricare un pass Navigo?

Dall'app Ile-de-France Mobilités

  • Nel menu "Acquista".
  • Fai clic su "Sul mio pass Navigo" e posiziona il pass contro il retro del telefono per visualizzarne il contenuto.       
    Su iPhone, è necessario fare clic su "Leggi il mio pass" prima di presentare il pass nella parte superiore del telefono.
  • Accetta la transazione in sospeso facendo clic su "Finalizza".

