Sono un borsista, come posso beneficiare di una tariffa ridotta?
Per il pacchetto Imagine R Scolaire, alcuni consigli dipartimentali concedono un sussidio dipartimentale, a determinate condizioni.
Île-de-France Mobilités e i consigli dipartimentali possono anche concedere una sovvenzione ai borsisti di istituzioni pubbliche e private nell'ambito di contratti di istruzione nazionale a seconda del livello della loro borsa di studio.
Trova le diverse tariffe sul simulatore di idoneità e tariffe.
Per beneficiarne, è possibile fino al 15 dicembre:
- dal tuo Spazio Personale, carica la notifica di assegnazione della borsa di studio per l'anno in questione:
"My Navigo" >> Seleziona il pacchetto interessato >> "Fornisci la mia prova di borsa di studio"
- per posta all'Agenzia imagine R: invia la notifica di assegnazione della borsa di studio o il certificato di borsa di studio (disponibile sul modulo cartaceo) compilato e timbrato dal tuo istituto. Invia la tua richiesta al seguente indirizzo:
AGENZIA IMAGINE R
TSA 24455
77213 AVON CEDEX
A seconda del metodo di pagamento scelto, il pagamento in eccesso verrà rimborsato tramite assegno o l'importo dei prelievi verrà adeguato.
Per il pacchetto imagine R Junior, non è applicabile alcuna tariffa di borsa.
Se hai restituito solo il certificato di borsa di studio dal modulo imagine R, la tua notifica di assegnazione della borsa di studio può essere richiesta in qualsiasi momento dall'agenzia imagine R.