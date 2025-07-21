Come iscriversi per posta? E dove posso trovare un modulo cartaceo?
Puoi iscriverti o rinnovare il tuo piano imagine R per posta (ad eccezione di imagine R Junior, disponibile solo online):
- se il tuo piano è finanziato da un pagatore di terze parti;
- se si desidera pagare in contanti con assegno;
- se non si dispone di accesso a Internet da un computer o dal telefono cellulare.
1. Scarica il modulo
Ritira un modulo di sottoscrizione (nei limiti delle scorte disponibili) presso le agenzie commerciali dei vettori, i punti vendita RATP e i Comptoirs Services Navigo SNCF.
2. Includi documenti giustificativi
- Foto tessera recente: frontale, a testa nuda, su fondo neutro, e formato 35 x 45 mm. Non necessario per il rinnovo.
- Prova di iscrizione o scolarizzazione timbrata dalla scuola per il prossimo anno scolastico. Obbligatorio per i maggiori di 16 anni. Deve essere in francese, menzionando i cognomi e l'anno scolastico in corso.
- Metodo di pagamento.
- Voucher di borsa di studio (solo per studenti borsisti): la notifica completa può essere richiesta dall'Agenzia Imagine R solo se viene fornito il certificato di borsa di studio del modulo Imagine R.
Nell'ambito di ulteriori controlli , potrebbero essere richiesti ulteriori documenti.
3. Invia il file completo
- Indirizzo di spedizione:
Agenzia imagine R
TSA 94444
977213 AVON CEDEX
4. Ti verrà notificata per posta la convalida del tuo file
Consentire un massimo di 21 giorni.