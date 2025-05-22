Sospensione?

La sospensione ti consente, per un periodo massimo di 12 mesi, di interrompere il tuo abbonamento annuale Navigo (oltre questo periodo, il tuo pacchetto viene automaticamente disdetto).

Affinché la sospensione sia effettiva, è necessario aggiornare il pass in un punto vendita, su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF, o per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités o quelli dei rivenditori ufficiali scaricabili su Apple Store o Play Store, nella sezione "Acquisto" non prima di 48 ore dopo che la richiesta è stata presa in considerazione.

Stai attento!

Se non aggiorni il tuo abbonamento annuale Navigo:

Se paghi tramite addebito diretto: gli addebiti diretti del tuo abbonamento annuale Navigo non saranno sospesi in conformità con le Condizioni generali di vendita e utilizzo del pacchetto annuale Navigo.

Se paghi in contanti: nessun rimborso del tuo abbonamento annuale Navigo sarà effettuato in conformità con le Condizioni generali di vendita e utilizzo del pacchetto annuale Navigo.

La sospensione ti dà la possibilità di riprendere il tuo pass senza costi aggiuntivi mantenendo il tuo abbonamento annuale Navigo.

Terminazione?

La cancellazione del piano termina definitivamente il piano senza la necessità di aggiornare il pass. Se desideri nuovamente un pacchetto annuale Navigo, dovrai sottoscrivere un nuovo abbonamento e pagare le relative spese amministrative.

IMPORTANTE

In entrambi i casi, conserva il tuo abbonamento annuale Navigo : ti consente di ricaricare i pass Navigo Month, Navigo Week, Navigo Day, Navigo Solidarity Reduction, Free Solidarity o Amethyst. Puoi anche usarlo se vuoi riprendere un abbonamento annuale Navigo.

In caso di sospensione o risoluzione durante il mese, il pacchetto è dovuto per intero.